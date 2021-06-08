"Україна дасть бій": Левченко — про очікування від матчу з Нідерландами

Колишній гравець збірної України переконаний, що збірна зможе почати чемпіонат Європи з позитивного результату в матчі проти Нідерландів.

Колишній півзахисник збірної України Євген Левченко порівняв нинішнього гравця Олександра Зубкова з Луїсом Суаресом, з яким він грав разом в Нідерландах.

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"Першу точку в матчі проти Кіпру заробив Зубков, який своєю грою мені дуже сподобався. Я приємно здивований, як Зубков перетворився останнім часом. Національній команді не вистачало такого ось настирного футболіста. Йому може і не вистачає техніки, але за рахунок боротьби, бажання, настирливості, спортивного нахабства Зубков вирішує на полі багато.

Він нагадує мені молодого Луїса Суареса. На Євро-2020 Олександр Зубков буде для нас дуже принагідним", — сказав Левченко для FootBoom.

Також Левченко поділився очікуваннями від першого матчу України на Євро-2020 з Нідерландами.

"Україна дасть бій Нідерландам. Індивідуально голландці сильніші, але командно, тактично цього суперника можна придавити. Важливо не пропустити першими. Хочу зауважити, що ця команда Де Бура — зовсім не топова. Коли ж ще обігравати таку збірну Нідерландів, як не зараз? Мінімально я розраховую на нічию, але як бонус — перемогу, але зааглом потрібно пам'ятати, що суперник у стартовому поєдинку Євро-2020 все-таки сильніший за збірну України", — сказав Левченко.

Нагадаємо, Збірна України в товариському матчі розгромила команду Кіпру в останньому матчі перед чемпіонатом Європи. Два голи в цьому матчі на свій рахунок записав півзахисник "Вест Хема" Андрій Ярмоленко.

До цього збірна України перемогла команду Північної Ірландії в контрольному матчі.

Зазначимо, що травма лідера збірної України Руслана Малиновського у матчі з Північною Ірландією виявилася несерйозною.

"Епізод з ударом по ногах — суперник потрапив носком повз щиток, у неприємне місце. Трохи було боляче наступати на ногу. Але все нормально", — наводить слова Малиновського Українська Асоціація Футболу.

Раніше стало відомо, що в Києві покажуть перший матч збірної України на Євро-2020 на великому екрані.