Ключевой защитник сборной Нидерландов может не сыграть против Украины
Один из ключевых игроков сборной Нидерландов может не сыграть против сборной Украины.
Основной центральный защитник сборной Нидерландов Маттейс Де Лигт может не сыграть в первом матче чемпионата Европы против сборной Украины.
Как сообщает Ad.nl, сегодня, 9 июня, защитник нидерландцев провел тренировку в составе, однако не принимал участия в двустороннем матче.
Три дня назад он повредил пах на тренировке и рискует пропустить первую встречу. Медицинский штаб Нидерландов делает все возможное, чтобы игрок сумел восстановиться к старту чемпионата Европы.
Ранее Фокус сообщал, что один из главных талантов сборной Нидерландов пропустит Евро-2020 из-за травмы. Главный тренер сборной Нидерландов Франк де Бур принял решение никого не вызывать ему на замену.
На этом потери "оранжевых" не заканчиваются: ранее из-за позитивного теста на коронавирус нидерландская сборная потеряла основного голкипера. А перед стартом турнира голландцы потеряли звездного центрального защитника Вирджила Ван Дейка и одного из главных талантов команды Донни ван де Бека.
Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко убежден, что сборная сможет начать чемпионат Европы с положительного результата в матче против Нидерландов.
"Украина даст бой Нидерландам. Индивидуально голландцы сильнее, но командно, тактически этого соперника можно придавить. Важно не пропустить первыми. Хочу заметить, что эта команда Де Бура – абсолютно не топовая. Когда же еще обыгрывать такую сборную Нидерландов, как не сейчас? Минимально я рассчитываю на ничью, но как бонус – победу, но в целом нужно помнить, что соперник в стартовом поединке Евро-2020 все-таки сильнее сборной Украины", – сказал Евгений Левченко.
Напомним, Сборная Украины в товарищеском матче разгромила команду Кипра в последнем матче перед чемпионатом Европы. Два гола в этом матче на свой счет записал полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко.
До этого сборная Украины победила команду Северной Ирландии в контрольном матче, благодаря голу Александра Зубкова.