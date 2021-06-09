Ключовий захисник збірної Нідерландів може не зіграти проти України

Один із ключових гравців збірної Нідерландів може не зіграти проти збірної України.

Основний центральний захисник збірної Нідерландів Маттейс Де Лігт може не зіграти в першому матчі чемпіонату Європи проти збірної України.

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Як повідомляє Ad.nl, сьогодні, 9 червня, захисник нідерландців провів тренування у складі, однак не брав участі в двосторонньому матчі.

Три дні тому він пошкодив пах на тренуванні та ризикує пропустити першу зустріч. Медичний штаб Нідерландів робить все можливе, щоб гравець зумів відновитися до старту чемпіонату Європи.

Раніше Фокус повідомляв, що один із головних талантів збірної Нідерландів пропустить Євро-2020 через травму. Головний тренер збірної Нідерландів Франк де Бур ухвалив рішення нікого не викликати йому на заміну.

На цьому втрати "помаранчевих" не закінчуються: раніше через позитивний тест на коронавірус нідерландська збірна втратила основного голкіпера. А перед стартом турніру голландці втратили зіркового центрального захисника Вірджіла Ван Дейка й одного з головних талантів команди Донні ван де Бека.

Колишній гравець збірної України Євген Левченко переконаний, що збірна зможе почати чемпіонат Європи з позитивного результату в матчі проти Нідерландів. А в травні стало відомо, що лідер збірної Нідерландів Вірджіл ван Дейк пропустить Євро-2020.

"Україна дасть бій Нідерландам. Індивідуально голландці сильніші, але командно, тактично цього суперника можна придавити. Важливо не пропустити першими. Хочу зауважити, що ця команда Де Бура — зовсім не топова. Коли ж ще обігравати таку збірну Нідерландів, як не зараз? Мінімально я розраховую на нічию, але як бонус — перемогу, але в цілому потрібно памʼятати, що суперник у стартовому поєдинку Євро-2020 все-таки сильніший за збірну України", — сказав Євген Левченко.

Нагадаємо, Збірна України в товариському матчі розгромила команду Кіпру в останньому матчі перед чемпіонатом Європи. Два голи в цьому матчі на свій рахунок записав півзахисник "Вест Гема" Андрій Ярмоленко.

До цього збірна України перемогла команду Північної Ірландії в контрольному матчі, завдяки голу Олександра Зубкова.