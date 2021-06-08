Один из главных талантов сборной Нидерландов пропустит Евро-2020 из-за травмы

Один из главных талантов сборной Нидерландов не сыграет на чемпионате Европы из-за травмы, а тренерский штаб не будет вызывать ему замену

Полузащитник сборной Нидерландов Донни ван де Бек не сыграет против сборной Украины на чемпионате Европы.

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Ван де Бек травмирован и пропустит турнир. Главный тренер сборной Нидерландов Франк де Бур принял решение никого не вызывать ему на замену.

В прошлом сезоне ван де Бек не был основным игроком "Манчестер Юнайтед", в большинстве матчей выходя лишь на замену. В Премьер-лиге полузащитник сыграл только 19 матчей, в которых забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

Об этом сообщили в официальном твиттере сборной Нидерландов.

Бывший игрок сборной Украины убежден, что сборная сможет начать чемпионат Европы с положительного результата в матче против Нидерландов.

"Украина даст бой Нидерландам. Индивидуально голландцы сильнее, но командно, тактически этого соперника можно придавить. Важно не пропустить первыми. Хочу заметить, что эта команда Де Бура – абсолютно не топовая. Когда же еще обыгрывать такую сборную Нидерландов, как не сейчас? Минимально я рассчитываю на ничью, но как бонус – победу, но в целом нужно помнить, что соперник в стартовом поединке Евро-2020 все-таки сильнее сборной Украины", – сказал Евгений Левченко.

Напомним, Сборная Украины в товарищеском матче разгромила команду Кипра в последнем матче перед чемпионатом Европы. Два гола в этом матче на свой счет записал полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко.

До этого сборная Украины победила команду Северной Ирландии в контрольном матче, благодаря голу Александра Зубкова.

Ранее стало известно, что в Киеве покажут первый матч сборной Украины на Евро-2020 на большом экране.