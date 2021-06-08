Один з головних талантів збірної Нідерландів пропустить Євро-2020 через травму

Один з головних талантів збірної Нідерландів не зіграє на чемпіонаті Європи через травму, а тренерський штаб не буде викликати йому заміну.

Півзахисник збірної Нідерландів Донні ван де Бек не зіграє проти збірної України на чемпіонаті Європи.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Ван де Бек травмований і пропустить турнір. Головний тренер збірної Нідерландів Франк де Бур прийняв рішення нікого не викликати йому на заміну.

У минулому сезоні ван де Бек був основним гравцем "Манчестер Юнайтед", в більшості матчів виходячи лише на заміну. У Прем'єр-лізі півзахисник зіграв лише 19 матчів, в яких забив один м'яч і віддав одну результативну передачу.

Про це повідомили в офіційному твіттері збірної Нідерландів.

Колишній гравець збірної України переконаний, що збірна зможе почати чемпіонат Європи з позитивного результату в матчі проти Нідерландів.

"Україна дасть бій Нідерландам. Індивідуально голландці сильніші, але командно, тактично цього суперника можна придавити. Важливо не пропустити першими. Хочу зауважити, що ця команда Де Бура — зовсім не топова. Коли ж ще обігравати таку збірну Нідерландів, як не зараз? Мінімально я розраховую на нічию, але як бонус — перемогу, але загалом потрібно пам'ятати, що суперник у стартовому поєдинку Євро-2020 все-таки сильніший за збірну України", — сказав Євген Левченко.

Нагадаємо, Збірна України в товариському матчі розгромила команду Кіпру в останньому матчі перед чемпіонатом Європи. Два голи в цьому матчі на свій рахунок записав півзахисник "Вест Хема" Андрій Ярмоленко.

До цього збірна України перемогла команду Північної Ірландії в контрольному матчі, завдяки голу Олександра Зубкова.

Раніше стало відомо, що в Києві покажуть перший матч збірної України на Євро-2020 на великому екрані.