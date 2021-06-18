Неймар знову заплакав через рекорд Пеле (відео)

Форвард збірної Бразилії розчулився, коли йому довелося відповідати на питання про рекорд Пеле у футболці "селесао"

Форвард збірної Бразилії Неймар розчулився, коли журналіст запитав, що він відчуває, наближаючись до рекорду Пеле.

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"Це особливі відчуття. Я через багато пройшов протягом двох останніх років. Ця статистика відображає, як я радий грати за Бразилію, представляючи свою країну, свою родину. Ми всі проходимо через дуже незвичайний момент, Бразилія, як і інші країни, проживає дуже важку ситуацію.

Бути кумиром для когось, робити людей щасливими — це приносить мені радість. Мені подобається та історія, яку я пишу тут. Я хочу, щоб сімʼя і друзі пишалися мною. Я сподіваюся, що всі, хто люблять цю гру, пишаються мною, тому що ці цифри нічого не значать. Це лише гордість від того, що я представляю Бразилію", — говорив Неймар, не зумівши стримати сліз.

Неймар вже забив 68 голів за збірну, рекорд Пеле — 77 мʼячів. Наразі Неймар виступає в складі Бразилії на "Копа Америка". Після двох зіграних матчів Бразилія очолює турнірну таблицю групи А, набравши 6 очок. Пентакампеони обіграли Венесуелу (3:0) та Перу (4:0). Неймар забив по одному голу в кожному з цих матчів.

Зазначимо, що Неймар перейшов у "ПСЖ" із "Барселони" в 2017 році за рекордні 222 млн євро. У сезоні, що завершився, 29-річний нападник взяв участь у 16 матчах чемпіонату Франції, забив вісім голів і віддав чотири результативні передачі.

Раніше хавбек збірної Нідерландів Джорджіньо Вейналдум перейшов у "ПСЖ" із зарплатою 10 млн євро на рік.

Зазначимо, що Вейналдум останні 5 років виступав за "Ліверпуль", у складі якого став чемпіоном Англії і виграв Лігу чемпіонів. Вейналдум потрапив у заявку збірної Нідерландів на Євро-2020 і забив один із мʼячів Нідерландів у ворота збірної України (3:2).

Раніше повідомлялося, що фінал Євро-2020 можуть перенести в інше місто.

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