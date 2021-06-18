Фінал Євро-2020 можуть перенести в інше місто — ЗМІ

Фінал чемпіонату Європи може відбутися не в Лондоні, як планувалося раніше.

Фінал чемпіонату Європи можуть перенести з Англії до столиці Угорщини, повідомляє Daily Mail.

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УЄФА може перенести фінальний матч у Будапешт, якщо британський уряд не зробить виняток для віп-гостей, які повинні бути присутніми на турнірі, і не дозволить їм не відбувати карантин.

УЄФА готова звернутися в Будапешт із проханням прийняти фінал турніру, британський уряд готовий обговорювати виняток із правил. Згідно з нинішніми карантинними обмеженнями, люди, які прибувають в Англію з країн, що належать до "червоної зони", повинні відбувати 10-денну ізоляцію.

Схожа ситуація склалася під час обговорення перенесення фіналу Ліги чемпіонів. Тоді замінити Стамбул міг Лондон, але через чинні обмеження фінал турніру був перенесений в Порту.

З наступного тижня уряд Угорщини скасовує всі обмеження. Також у Будапешті дозволено заповнювати трибуни стадіону на 100%.

Англія повинна прийняти півфінал і фінал турніру.

Нагадаємо, Україна в першому матчі здобула першу перемогу на Євро-2020, обігравши збірну Північної Македонії з рахунком 2:1. Голи, як і в матчі проти Нідерландів, забивали Андрій Ярмоленко та Роман Яремчук. Після матчу Андрій Ярмоленко пожартував на пресконференції, потроливши Кріштіану Роналду і Поля Погбу.

Зазначимо, Роналду відсунув від себе пляшки з колою перед матчем Євро-2020 з Угорщиною. Відео стало вірусним у соціальних мережах, а капіталізація компанії Coca-Cola після цього обвалилася на 4 млрд доларів.

Погба ж прибрав зі столу пляшку з безалкогольним пивом на пресконференції після матчу з Німеччиною.

Повний календар, турнірні таблиці та результати матчів Євро-2020.