Финал Евро-2020 могут перенести в другой город – СМИ

Финал чемпионата Европы может состояться не в Лондоне, как планировалось ранее.

Финал чемпионата Европы могут перенести из Англии в столицу Венгрии, сообщает Daily Mail.

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УЕФА может перенести финальный матч в Будапешт, если британское правительство не сделает исключение для вип-гостей, которые должны присутствовать на турнире, и не разрешит им не отбывать карантин.

УЕФА готово обратиться в Будапешт с просьбой принять финал турнира, британское правительство готово обсуждать исключения из правил. Согласно нынешним карантинным ограничениям, люди, прибывающие в Англию из стран, включенных в "красные зоны", должны отбывать 10-дневную изоляцию.

Похожая ситуация сложилась при обсуждении переноса финала Лиги чемпионов. Тогда заменить Стамбул мог Лондон, но из-за действующих ограничений финал турнира был перенесен в Порту.

Со следующей недели правительство Венгрии отменяет все ограничения. Также в Будапеште разрешено заполнять трибуны стадиона на 100%.

Англия должна принять полуфинал и финал турнира.

Напомним, Украина в первом матче добыла первую победу на Евро-2020, обыграв сборную Северной Македонии со счетом 2:1. Голы, как и в матче против Нидерландов, забивали Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук. После матча Андрей Ярмоленко пошутил на пресс-конференции, потроллив Криштиану Роналду и Поля Погба.

Отметим, Роналду отодвинул от себя бутылки с колой перед матчем Евро-2020 с Венгрией. Видео стало вирусным в социальных сетях, а капитализация компании Coca-Cola после этого обвалилась на 4 млрд долларов.

Погба же убрал со стола бутылку с безалкогольным пивом на пресс-конференции после матча с Германией.

Полный календарь, турнирные таблицы и результаты матчей Евро-2020.