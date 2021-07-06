Неймар знову запалює: Бразилія вийшла у фінал Копа Америка (відео)

Лідер збірної Бразилії допоміг своїй команді вийти у фінал Копа Америка-2021.

У Ріо-де-Жанейро відбувся перший півфінал Копа Америка, в якому перемогу святкувала збірна Бразилії, мінімально обігравши команду Перу. Матч завершився з рахунком 1:0.

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Єдиний гол у матчі забив на 35-й хвилині Лукас Пакета. Йому асистував Неймар, який прорвався по лівому флангу, увійшов до штрафного майданчика, ефектно обіграв декількох захисників і вивів на удар пасом півзахисника "Ліона" Лукаса Пакета, якому залишалося лише влучити у ворота.

Мінімальна перемога дозволила Бразилії вийти у фінал турніру, де вона зустрінеться з переможцем пари Аргентина — Колумбія.

Зазначимо, що 85 хвилин зустрічі в матчі провів колишній півзахисник донецького "Шахтаря" Фред, який зараз виступає за "Манчестер Юнайтед".

Фінал Копа Америка відбудеться в ніч на 11 липня. У цей же день відбудеться фінал чемпіонату Європи.

Нагадаємо, раніше форвард збірної Бразилії Неймар розплакався, коли його запитали про рекорд Пеле.

Кубок Америки

1/2 фіналу

Бразилія — Перу 1:0 (1:0, 0:0)

6 липня, 02.00, "Енженьян"

Гол: 1:0, Лукас Пакета (35)

Бразилія — Едерсон, Даніло, Маркіньйос, Тіагу Сілва, Лоді (Мілітан, 85), Каземіро, Фред (Фабіню, 85), Евертон (Евертон Рібейро, 70), Лукас Пакета (Дуглас Луїс, 90), Неймар, Рішарлісон (Вінісіус Жуніор, 85).

Перу — Гальєсе, Корсо (Лора, 75), Сантамарія, Рамос (Гарсія, 46), Кальєнс, Трауко (Лопес, 46), Пенья, Тапія (Тавара, 89), Йотун, Куева (Орменйо, 81), Лападула.

Попередження: Йотун (56), Вінісіус Жуніор (89), Лопес (90).

Нагадаємо, раніше форвард збірної Аргентини Ліонель Мессі на Копа Америка-2021 побив рекорд Габріеля Батістути, забивши красивий гол у ворота збірної Чилі.