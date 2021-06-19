"Верните мой 2007-й": Роналдиньо пошутил над Серхио Рамосом в Twitter (фото)

Легенда "Барселоны" решил потроллить легенду "Реала", припомнив ему один из неудачных матчей в футболке мадридского клуба

Бывший полузащитник "Барселоны" Роналдиньо иронично отреагировал на новость об уходе легенды "Реала" Серхио Рамоса.

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41-летний бразилец напомнил 35-летнему футболисту Эль-Классико в 2007 году, когда "Барселона" забила "Реалу" три мяча, а встреча завершилась со счетом 3:3.

"Эй, Серхио Рамос, помнишь этот матч?", — написал Роналдиньо в твиттере, приложив фотографию с одного из матчей между "Реалом" и "Барселоной".

35-летний испанец отреагировал на пост бразильца не менее иронично:

"Я помню. Но несколько месяцев спустя была история получше", — написал Рамос и приложил фото с празднования "Реалом" 30-го чемпионского титула, который команда оформила в том же сезоне 2006/2007.

Напомним, на этой неделе "Реал" объявил о прощании с легендой клуба Серхио Рамосом. Футболист и клуб не сумели договориться о новом контракте. Серхио Рамос не вернется в "Севилью", в которой начинал карьеру, поскольку команда не может предложить ему зарплату в 12 миллионов евро в год.

Серхио Рамос выступал за команду с 2005 года. Пять раз становился чемпионом Испании, четыре – обладателем Лиги чемпионов, а также четырежды – обладателем Суперкубка Испании. За 16 лет в "Реале" Серхио Рамос принял участие в 671 матче и забил 101 гол.

В прошлом сезоне 35-летний защитник провел 15 матчей в чемпионате Испании и забил 2 гола (оба – с пенальти).

Это не все потери "Реала": в нынешнее межсезонье клуб покинул главный тренер Зинедин Зидан. На его место мадридский клуб пригласил итальянского специалиста Карло Анчелотти, для которого это уже второй приход в "Реал".

В прошлом сезоне "Реал" не сумел выиграть чемпионство, финишировав вторым в турнирной таблице испанской Ла Лиги, уступив только "Атлетико". "Королевский клуб" набрал 84 очка в 38 матчах и до последнего тура претендовал на чемпионство.

Отметим, что Серхио Рамос отказался играть на Евро-2020, заявив, что намерен сыграть за сборную Испании на Олимпийских играх в Токио.