"Поверніть мій 2007-й": Роналдіньо пожартував над Серхіо Рамосом в Twitter (фото)

Легенда "Барселони" вирішив потролити легенду "Реала", пригадавши йому один з невдалих матчів у футболці мадридського клубу

Колишній півзахисник "Барселони" Роналдіньо іронічно відреагував на новину про відхід легенди "Реала" Серхіо Рамоса з клубу.

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41-річний бразилець нагадав 35-річному футболістові Ель-Класіко в 2007 році, коли "Барселона" забила "Реалу" три мʼячі, а зустріч завершилася з рахунком 3:3.

"Гей, Серхіо Рамос, памʼятаєш цей матч?", — написав Роналдіньо в твіттері, приклавши фотографію з одного з матчів між "Реалом" і "Барселоною".

35-річний іспанець відреагував на пост бразильця не менше іронічно:

"Я памʼятаю. Але кілька місяців по тому була історія краще", — написав Рамос і долучив фото зі святкування "Реалом" 30-го чемпіонського титулу, який команда оформила в тому ж сезоні 2006/2007.

Нагадаємо, на цьому тижні "Реал" оголосив про прощання з легендою клубу Серхіо Рамосом. Футболіст і клуб не зуміли домовитися про новий контракт. Серхіо Рамос не повернеться в "Севілью", в якій починав карʼєру, оскільки команда не може запропонувати йому зарплату в 12 мільйонів євро в рік.

Серхіо Рамос виступав за команду з 2005 року. Пʼять разів ставав чемпіоном Іспанії, чотири — володарем Ліги чемпіонів, а також чотири рази — володарем Суперкубка Іспанії. За 16 років в "Реалі" Серхіо Рамос взяв участь в 671 матчі і забив 101 гол.

У минулому сезоні 35-річний захисник провів 15 матчів в чемпіонаті Іспанії і забив 2 голи (обидва — з пенальті).

Це не всі втрати "Реала": в нинішнє міжсезоння клуб покинув головний тренер Зінедін Зідан. На його місце мадридський клуб запросив італійського фахівця Карло Анчелотті, для якого це вже другий прихід в "Реал".

У минулому сезоні "Реал" не зумів виграти чемпіонство, фінішувавши другим у турнірній таблиці іспанської Ла Ліги, поступившись тільки "Атлетіко". "Королівський клуб" набрав 84 очки в 38 матчах і до останнього туру претендував на чемпіонство.

Відзначимо, що Серхіо Рамос відмовився грати на Євро-2020, заявивши, що має намір зіграти за збірну Іспанії на Олімпійських іграх в Токіо.