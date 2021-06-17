"Реал" объявил об уходе легенды клуба Серхио Рамоса

Рамос и "Реал" все-таки не сумели договориться о новом контракте — защитник уходит из клуба, в котором отыграл 16 лет

Легендарный защитник мадридского "Реала" Серхио Рамос покидает клуб.

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Сегодня состоится прощальная пресс-конференция футболиста и президента клуба, на которой объявят о прекращении сотрудничества, сообщает официальный сайт мадридского "Реала".

Таким образом, Рамос и "Реал" все-таки не сумели договориться о новом контракте. Серхио Рамос не вернется в "Севилью", в которой начинал карьеру, поскольку команда не может предложить ему зарплату в 12 миллионов евро в год.

По сведениям журналиста Фабрицио Романо, Серхио Рамос ведет переговоры с другим клубом. Ранее стало известно, что на защитника претендуют "Манчестер Сити" и "ПСЖ".

Серхио Рамос выступал за команду с 2005 года. Пять раз становился чемпионом Испании, четыре – обладателем Лиги чемпионов, а также четырежды – обладателем Суперкубка Испании. За 16 лет в "Реале" Серхио Рамос принял участие в 671 матче и забил 101 гол.

В прошлом сезоне 35-летний защитник провел 15 матчей в чемпионате Испании и забил 2 гола (оба – с пенальти).

Отметим, что у "Реала" сменился главный тренер – вместо Зинедина Зидана пришел итальянский специалист Карло Анчелотти.

Анчелотти ранее уже работал в мадридском клубе. С итальянцем "Реал" выиграл 10-ю Лигу чемпионов, но следующий сезон сложился неудачно и тренер покинул команду. После "Реала" Анчелотти тренировал "Баварию", "Наполи" и "Эвертон". "Ириски" под руководством Анчелотти заняли лишь 10-е место в чемпионате Англии по итогам сезона.

В прошлом сезоне "Реал" не сумел выиграть чемпионство, финишировав вторым в турнирной таблице испанской Примеры, уступив только "Атлетико". «Королевский клуб» набрал 84 очка в 38 матчах и до последнего тура претендовал на чемпионство.

Напомним, УЕФА завел дела против "Реала", "Барселоны" и "Ювентуса" из-за Суперлиги.