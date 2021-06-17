"Реал" оголосив про відхід легенди клубу Серхіо Рамоса
Рамос і "Реал" все-таки не зуміли домовитися про новий контракт — захисник йде з клубу, в якому відіграв 16 років.
Легендарний захисник мадридського "Реала" Серхіо Рамос покидає клуб.
Сьогодні відбудеться прощальна пресконференція футболіста та президента клубу, на якій оголосять про припинення співпраці, повідомляє офіційний сайт мадридського "Реала".
Так, Рамос і "Реал" все-таки не зуміли домовитися про новий контракт. Серхіо Рамос не повернеться в "Севілью", в якій починав карʼєру, оскільки команда не може запропонувати йому зарплату 12 мільйонів євро на рік.
За відомостями журналіста Фабріціо Романо, Серхіо Рамос веде переговори з іншим клубом. Раніше стало відомо, що на захисника претендують "Манчестер Сіті" та "ПСЖ".
Серхіо Рамос виступав за команду з 2005 року. Пʼять разів ставав чемпіоном Іспанії, чотири — володарем Ліги чемпіонів, а також чотири рази — володарем Суперкубка Іспанії. За 16 років у "Реалі" Серхіо Рамос узяв участь у 671 матчі та забив 101 гол.
У минулому сезоні 35-річний захисник провів 15 матчів у чемпіонаті Іспанії і забив 2 голи (обидва — з пенальті).
Зазначимо, що в "Реала" змінився головний тренер — замість Зінедіна Зідана прийшов італійський фахівець Карло Анчелотті.
Анчелотті раніше вже працював у мадридському клубі. З італійцем "Реал" виграв 10-у Лігу чемпіонів, але наступний сезон склався невдало і тренер покинув команду. Після "Реала" Анчелотті тренував "Баварію", "Наполі" й "Евертон". "Іриски" під керівництвом Анчелотті посіли лише 10-е місце в чемпіонаті Англії за підсумками сезону.
У минулому сезоні "Реал" не зумів виграти чемпіонство, фінішувавши другим у турнірній таблиці іспанської Прімери, поступившись тільки "Атлетіко". «Королівський клуб» набрав 84 очки в 38 матчах і до останнього туру претендував на чемпіонство.
Нагадаємо, УЄФА завів справи проти "Реала", "Барселони" та "Ювентуса" через Суперлігу.