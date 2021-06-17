"Реал" оголосив про відхід легенди клубу Серхіо Рамоса

Рамос і "Реал" все-таки не зуміли домовитися про новий контракт — захисник йде з клубу, в якому відіграв 16 років.

Легендарний захисник мадридського "Реала" Серхіо Рамос покидає клуб.

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Сьогодні відбудеться прощальна пресконференція футболіста та президента клубу, на якій оголосять про припинення співпраці, повідомляє офіційний сайт мадридського "Реала".

Так, Рамос і "Реал" все-таки не зуміли домовитися про новий контракт. Серхіо Рамос не повернеться в "Севілью", в якій починав карʼєру, оскільки команда не може запропонувати йому зарплату 12 мільйонів євро на рік.

За відомостями журналіста Фабріціо Романо, Серхіо Рамос веде переговори з іншим клубом. Раніше стало відомо, що на захисника претендують "Манчестер Сіті" та "ПСЖ".

Серхіо Рамос виступав за команду з 2005 року. Пʼять разів ставав чемпіоном Іспанії, чотири — володарем Ліги чемпіонів, а також чотири рази — володарем Суперкубка Іспанії. За 16 років у "Реалі" Серхіо Рамос узяв участь у 671 матчі та забив 101 гол.

У минулому сезоні 35-річний захисник провів 15 матчів у чемпіонаті Іспанії і забив 2 голи (обидва — з пенальті).

Зазначимо, що в "Реала" змінився головний тренер — замість Зінедіна Зідана прийшов італійський фахівець Карло Анчелотті.

Анчелотті раніше вже працював у мадридському клубі. З італійцем "Реал" виграв 10-у Лігу чемпіонів, але наступний сезон склався невдало і тренер покинув команду. Після "Реала" Анчелотті тренував "Баварію", "Наполі" й "Евертон". "Іриски" під керівництвом Анчелотті посіли лише 10-е місце в чемпіонаті Англії за підсумками сезону.

У минулому сезоні "Реал" не зумів виграти чемпіонство, фінішувавши другим у турнірній таблиці іспанської Прімери, поступившись тільки "Атлетіко". «Королівський клуб» набрав 84 очки в 38 матчах і до останнього туру претендував на чемпіонство.

Нагадаємо, УЄФА завів справи проти "Реала", "Барселони" та "Ювентуса" через Суперлігу.