Ганебний виліт з Євро не засмутив: гравці збірної Франції запалили в нічному клубі з легендою "Барселони" (фото)

Французьких гравців помітили в одному з нічних закладів у Маямі в компанії зірки "Барселони".

Один із кращих футболістів в історії футболу бразилець Роналдінью запалив у нічному клубі разом із чинними гравцями — французами Полем Погбою і Блезом Матюїді, а також нападником "Ювентуса" і збірної Аргентини Пауло Дибалою.

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Спортсмени відпочивали разом в одному з клубів Маямі в США і виклали серію спільних фото в Instagram.

За інформацією бразильської преси, футболісти не збиралися разом проводити відпустку, а зустрілися в нічному клубі абсолютно випадково.

Нагадаємо, що Поль Погба знаходиться у відпустці через ранній виліт збірної Франції з Євро-2020, а Пауло Дибала не потрапив у заявку збірної Аргентини на Копа Америка. Зі свого боку, Блез Матюїді не потрапив у заявку збірної Франції на Євро-2020, хоча ще не оголошував про завершення карʼєри в національній команді. З 2020 року 34-річний футболіст виступає в MLS за "Інтер Маямі".

Раніше Роналдінью пожартував над Серхіо Рамосом у Twitter. Фокус до цього повідомляв, що Неймар знову запалює, а Бразилія вийшла у фінал Копа Америка.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав про скандал у збірній Франції: сімʼї Мбаппе, Погби та Рабйо і власне гравці посварилися під час матчу. Батьки Адріана Рабйо, Кіліана Мбаппе та Поля Погби посварилися прямо під час матчу чемпіонату Європи зі Швейцарією.

За даними LʼEquipe, збірна Франції була погано готова до чемпіонату Європи, футболісти відволікалися на відеоігри і пізно лягали спати, дивлячись нічні матчі НБА.

Також за даними французької преси, футболісти скандалили між собою на полі прямо під час матчу зі Швейцарією — Рабйо висунув претензію Полю Погбі за недостатньо якісну гру в обороні, а захисник Рафаель Варан мав претензії до футболіста по грі Бенджамена Павара.

Нагадаємо, в 1/8 фіналу Євро-2020 сталася сенсація: Франція програла Швейцарії в серії пенальті.