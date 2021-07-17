Олимпийская сборная Германии прервала матч из-за оскорблений игрока на расовой почве

Сборная Германии покинула поле за пять минут до конца матча при ничейном результате.

Товарищеский футбольный матч между олимпийскими сборными Германии и Гондураса был досрочно прерван из-за оскорблений одного из игроков на расовой почве.

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Сборная Германии в протест покинула поле после оскорблений в адрес защитника немцев Джордана Торунариги. Инцидент произошел за пять минут до конца матча при ничейном счете 1:1.

Отметим, что это не первое происшествие с 23-летним защитником сборной Германии, в 2020-м году футболиста "Герты" оскорбили на расовой почве в матче Кубка Германии против "Шальке". Тогда футболист заплакал на поле, а позже был удален с поля за толчок главного тренера соперников.

Главный тренер "Герты" Юрген Клинсманн рассказал о случившемся.

"Перед дополнительным временем Джордан сообщил нам, что он подвергся оскорблениям на расовой почве. Мне жаль Джордана. Просто нельзя так делать [удалять его в подобной ситуации].

Мы пытались успокоить его, мы просили судью защитить игрока. Когда случился этот фол, нужно было проявить сочувствие к его ситуации. Но все было наоборот", – сказал Клинсманн ESPN.

Тогда клуб соперников был оштрафован на 50 тысяч евро за расистские выкрики.

Ранее Фокус сообщал, что черниговскую "Десну" оштрафовали на 150 тыс. за расизм в матче с "Зарей". В конце игры между футболистами клубов началась потасовка, во время которой кто-то со скамьи запасных черниговской "Десны" выкрикнул: "Понабирали, бл*, уродов черножо***!".

Напомним, матч, во время которого прозвучало расистское оскорбление, состоялся 13 февраля. Он закончился со счетом 2:1 в пользу "Зари".