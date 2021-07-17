Олімпійська збірна Німеччини перервала матч через образи гравця на расовому ґрунті

Збірна Німеччини покинула поле за п'ять хвилин до кінця матчу при нічийному результаті.

Товариський футбольний матч між олімпійськими збірними Німеччини і Гондурасу був достроково перерваний через образи одного з гравців на расовому ґрунті.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Збірна Німеччини в протест покинула поле після образ на адресу захисника німців Джордана Торунарігі. Інцидент стався за п'ять хвилин до кінця матчу при нічийному рахунку 1: 1.

Відзначимо, що це не перша подія з 23-річним захисником збірної Німеччини, в 2020-му році футболіста "Герти" образили на расовому ґрунті в матчі Кубка Німеччини проти "Шальке". Тоді футболіст заплакав на полі, а пізніше був вилучений з поля за поштовх головного тренера суперників.

Головний тренер "Герти" Юрген Клінсманн розповів про те, що трапилося.

"Перед додатковим часом Джордан повідомив нам, що він піддався образам на расовому ґрунті. Мені шкода Джордана. Просто не можна так робити [видаляти його в подібній ситуації].

Ми намагалися заспокоїти його, ми просили суддю захистити гравця. Коли трапився цей фол, потрібно було проявити співчуття до його ситуації. Але все було навпаки ", — сказав Клінсманн ESPN.

Тоді клуб суперників був оштрафований на 50 тисяч євро за расистські вигуки.

Раніше Фокус повідомляв, що чернігівську "Десну" оштрафували на 150 тис. За расизм в матчі з "Зорею". В кінці гри між футболістами клубів почалася бійка, під час якої хтось з лави запасних чернігівської "Десни" вигукнув: "Понабирали, бл *, виродків черножо ***!".

Нагадаємо, матч, під час якого прозвучало расистське образу, відбувся 13 лютого. Він закінчився з рахунком 2: 1 на користь "Зорі".