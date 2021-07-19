"Праздновал, пока я был в больнице": Ферстаппен раскритиковал Хэмилтона после аварии

Гонка Гран-При Великобритании завершилась грандиозным скандалом в Формуле-1.

Нидерландский гонщик "Ред Булл" Макс Ферстаппен обвинил своего главного конкурента Льюиса Хэмилтона из в опасных маневрах на трассе и неуважении, что привело к аварии.

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"Рад, что со мной все в порядке. Очень разочарован тем, что меня так вынесли. Штраф нам не помог, и он не соответствует опасному маневру Льюиса. Я смотрел празднования, когда еще был в больнице – это неуважительное и неспортивное поведение, но проехали", – написал Ферстаппен в Twitter.

Ранее Фокус сообщал, что Хэмилтон прервал неудачную серию в Формуле-1, Ферстаппен попал в больницу.

Британец пытался отвоевать первую позицию у голландца, а Ферстаппен не пропустил соперника. Болиды столкнулись колесами, автомобиль Red Bull вылетел с трассы, а Mercedes смог удержаться и продолжить гонку. После этого эпизода заезд был остановлен красными флагами, а после рестарта Хэмилтона оштрафовали на 10 секунд.

Голландца отправили в медицинский центр для обследования после чего Ферстаппен уехал в больницу. Тем не менее, на трассе продолжилась борьба за лидерство. Несмотря на устранение основного соперника, Хэмилтону пришлось бороться за лидерство с Шарлем Леклером и Валттери Боттасом. И все же, по итогам 52 кругов, Льюис Хэмилтон сумел опередить Леклера на 3.9 секунды и стать победителем домашнего Гран-При.

Отметим, что в общем зачете по-прежнему лидирует Макс Ферстаппен, но его отрыв от Льюиса Хэмилтона сократился до восьми очков.

На третью позицию поднялся Ландо Норрис, Валттери Боттас теперь четвертый, а Серхио Перес потерял два места и замыкает топ-5.

В Кубке конструкторов "Ред Булл" впереди "Мерседеса" на четыре очка, а в борьбе за третье место между "Маклареном" и "Феррари" 15 очков.

Напомним, следующий этап — Гран-при Венгрии — пройдет 1 августа.