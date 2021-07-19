"Святкував, поки я був у лікарні": Ферстаппен розкритикував Хемілтона після аварії

Гонка Гран-Прі Великобританії завершилася грандіозним скандалом у Формулі-1.

Нідерландський гонщик "Ред Булл" Макс Ферстаппен звинуватив свого головного конкурента Льюїса Хемілтона у небезпечних маневрах на трасі і неповазі, що призвело до аварії.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

"Радий, що зі мною все в порядку. Дуже розчарований тим, що мене так винесли. Штраф нам не допоміг, і він не відповідає небезпечному маневру Льюїса. Я дивився святкування, коли ще був у лікарні — це зневажлива і неспортивна поведінка, але проїхали", — написав Ферстаппен у Twitter.

Раніше Фокус повідомляв, що Хемілтон перервав невдалу серію у Формулі-1, Ферстаппен потрапив до лікарні.

Британець намагався відвоювати першу позицію у голландця, а Ферстаппен не пропустив суперника. Боліди зіткнулися колесами, автомобіль Red Bull вилетів з траси, а Mercedes зміг втриматися і продовжити гонку. Після цього епізоду заїзд був зупинений червоними прапорами, а після рестарту Хемілтона оштрафували на 10 секунд.

Голландця відправили в медичний центр для обстеження після чого Ферстаппен поїхав до лікарні. Проте, на трасі продовжилася боротьба за лідерство. Незважаючи на усунення основного суперника, Хемілтону довелося боротися за лідерство з Шарлем Леклером і Валттері Боттасом. І все ж, за підсумками 52 кіл, Льюїс Хемілтон зумів випередити Леклера на 3.9 секунди і стати переможцем домашнього Гран-Прі.

Зазначимо, що в загальному заліку як і раніше лідирує Макс Ферстаппен, але його відрив від Льюїса Хемілтона скоротився до восьми очок.

На третю позицію піднявся Ландо Норріс, Валттері Боттас тепер четвертий, а Серхіо Перес втратив два місця і замикає топ-5.

У Кубку конструкторів "Ред Булл" попереду "Мерседеса" на чотири очки, а в боротьбі за третє місце між "Маклареном" і "Феррарі" 15 очок.

Нагадаємо, наступний етап — Гран-прі Угорщини — відбудеться 1 серпня.