Игрока АПЛ подозревают в сексуальных преступлениях против детей, - СМИ

31-летний футболист был арестован полицией, а его супруга после происшествия удалила свой аккаунт в Instagram.

Один из футболистов английской Премьер-лиги был арестован по подозрению в преступлениях сексуального характера против детей, сообщает Daily Mail.

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Его имя и личность не разглашаются. В то же время, "Эвертон" отстранил одного из своих футболистов до конца расследования полиции, что подтверждает, что это был футболист ливерпульского клуба.

Английский клуб согласился сотрудничать с правоохранительными органами и клуб обязался не комментировать информацию по поводу данного инцидента.

По данным таблоида The Sun, женатый футболист из одного из клубов АПЛ был арестован в пятницу в Манчестере по подозрению в сексуальных преступлениях в отношении несовершеннолетних. Жена футболиста не выдержала гнева болельщиков и удалила свой аккаунт в Instagram.

Как сообщает британская пресса, у игрока провели обыск и изъяли несколько вещей. Газета утверждает, что с футболистом был проведен допрос и его допрашивали по тяжелым преступлениям. Сам футболист отпущен под залог.

Ранее Фокус рассказывал о допинг-скандале в России: ФИФА дисквалифицировала трех футболистов.

Дисквалификацию получили 29-летний форвард "Ростова" Владимир Обухов, 28-летний защитник Владимир Князев, выступающий за пермскую "Звезду", а также 26-летний бывший вратарь сборной России U-17 Дарья Мещерякова.

Обухов получил дисквалификацию на полгода, поскольку сотрудничал со следствием и признал вину – его дисквалификация уже истекает 2 декабря 2021 года. Другие спортсмены получили дисквалификацию на 2 года.

Все случаи относятся к расследованию ВАДА по манипуляциям в базе данных Московской антидопинговой лаборатории с 2012 по 2015 год. Из-за этого допингового скандала сборная России будет выступать без флага и гимна на Олимпиаде в Токио.