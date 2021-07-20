Гравця АПЛ підозрюють у сексуальних злочинах проти дітей, — ЗМІ

31-річний футболіст був заарештований поліцією, а його дружина після події видалила свій аккаунт в Instagram.

Один із футболістів англійської Премʼєр-ліги був заарештований за підозрою в злочинах сексуального характеру проти дітей, повідомляє Daily Mail.

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Його імʼя і особистість не розголошуються. У той же час, "Евертон" відсторонив одного зі своїх футболістів до кінця розслідування поліції, що підтверджує, що це був футболіст ліверпульського клубу.

Англійський клуб погодився співпрацювати з правоохоронними органами, і клуб зобовʼязався не коментувати інформацію з приводу цього інциденту.

За даними таблоїду The Sun, одружений футболіст із одного з клубів АПЛ був заарештований в пʼятницю в Манчестері за підозрою в сексуальних злочинах щодо неповнолітніх. Дружина футболіста не витримала гніву уболівальників і видалила свій аккаунт в Instagram.

Як повідомляє британська преса, у гравця провели обшук і вилучили кілька речей. Газета стверджує, що з футболістом був проведений допит, і його допитували за тяжкими злочинами. Сам футболіст відпущений під заставу.

Раніше Фокус розповідав про допінг-скандалі в Росії: ФІФА дискваліфікувала трьох футболістів.

Дискваліфікацію отримали 29-річний форвард "Ростова" Володимир Обухов, 28-річний захисник Володимир Князєв, який виступає за Пермську "Зірку", а також 26-річна колишній воротар збірної Росії U-17 Дарина Мещерякова.

Обухов отримав дискваліфікацію на півроку, оскільки співпрацював зі слідством і визнав провину — його дискваліфікація вже закінчується 2 грудня 2021 року. Інші спортсмени отримали дискваліфікацію на 2 роки.

Всі випадки відносяться до розслідування ВАДА з маніпуляцій у базі даних Московської антидопінгової лабораторії з 2012 по 2015 рік. Через цей допінговий скандал збірна Росії буде виступати без прапора та гімну на Олімпіаді в Токіо.