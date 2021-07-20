Допінг-скандал у Росії: ФІФА дискваліфікувала трьох футболістів

Російські спортсмени продовжують потрапляти в неприємності у зв'язку з вживанням стимулюючих речовин.

Дисциплінарний комітет ФІФА дискваліфікував двох російських футболістів і одну футболістку за порушення антидопінгових правил, повідомляє "Спорт-Експрес".

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Дискваліфікацію отримали 29-річний форвард "Ростова" Володимир Обухов, 28-річний захисник Володимир Князєв, який виступає за Пермську "Зірку", а також 26-річна колишній воротар збірної Росії U-17 Дарина Мещерякова.

Обухов отримав дискваліфікацію на півроку, оскільки співпрацював зі слідством і визнав провину — його дискваліфікація вже закінчується 2 грудня 2021 року. Інші спортсмени отримали дискваліфікацію на 2 роки.

Футболісти отримали покарання у справах ще за 2013-й рік. Тоді, будучи гравцями молодіжної збірної Росії, футболісти здали позитивні проби, проте були зроблені спроби приховати факт здачі позитивної проби, а також позбутися від проб приховування.

Проба тоді була помилково внесена в систему як негативна.

Всі випадки відносяться до розслідування ВАДА з маніпуляцій у базі даних Московської антидопінгової лабораторії з 2012 по 2015 рік. Через цей допінговий скандал збірна Росії буде виступати без прапора та гімну на Олімпіаді в Токіо.

Агент найвідомішого футболіста з числа відсторонених, Володимира Обухова, Сергій Пушкін прокоментував відсторонення свого клієнта.

"Звичайно, історія для футболіста неприємна. Володя — професіонал, займається індивідуально, тренується. Упевнений, що цей час пролетить дуже швидко. Уже за півтора місяці до закінчення терміну дискваліфікації він має право тренуватися з професійними командами.

Без роботи футболіст не залишиться точно. Будемо дивитися, як і що буде взимку ", — сказав агент футболіста в інтервʼю "РБ-Спорт".

Раніше Фокус повідомляв, що двох російських плавців відсторонили за допінг напередодні Олімпіади.