Допинг-скандал в России: ФИФА дисквалифицировала трех футболистов

Российские спортсмены продолжают попадать в неприятности в связи с употреблением стимулирующих веществ.

Дисциплинарный комитет ФИФА дисквалифицировал двух российских футболистов и одну футболистку за нарушение антидопинговых правил, сообщает "Спорт-Экспресс".

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Дисквалификацию получили 29-летний форвард "Ростова" Владимир Обухов, 28-летний защитник Владимир Князев, выступающий за пермскую "Звезду", а также 26-летний бывший вратарь сборной России U-17 Дарья Мещерякова.

Обухов получил дисквалификацию на полгода, поскольку сотрудничал со следствием и признал вину – его дисквалификация уже истекает 2 декабря 2021 года. Другие спортсмены получили дисквалификацию на 2 года.

Футболисты получили наказания по делам еще за 2013-й год. Тогда, будучи игроками молодежной сборной России, футболисты сдали положительные пробы, однако были предприняты попытки скрыть факт сдачи положительной пробы, а также избавиться от проб сокрытия.

Проба тогда была ложно внесена в систему как отрицательная.

Все случаи относятся к расследованию ВАДА по манипуляциям в базе данных Московской антидопинговой лаборатории с 2012 по 2015 год. Из-за этого допингового скандала сборная России будет выступать без флага и гимна на Олимпиаде в Токио.

Агент самого известного футболиста, из отстраненных, Владимира Обухова, Сергей Пушкин прокомментировал отстранение своего клиента.

"Конечно, история для футболиста неприятная. Володя — профессионал, занимается индивидуально, тренируется. Уверен, что это время пролетит очень быстро. же за полтора месяца до окончания срока дисквалификации он имеет право тренироваться с профессиональными командами.

Без работы футболист не останется точно. Будем смотреть, как и что будет зимой", – сказал агент футболиста в интервью "РБ-Спорт".

Ранее Фокус сообщал, что двух российских пловцов отстранили за допинг накануне Олимпиады.