"Фокус – на Олимпиаде": Свитолина рассказала, когда пройдет медовый месяц

Первая ракетка Украины заверила, что все мысли связаны с выступлением на Олимпиаде, где она хочет выиграть медаль.

Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась ожиданиями от начала Олимпиады и назвала дату своего медового месяца.

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"Так много волнующих событий в моей жизни. То, что удалось сыграть свадьбу в условиях ковидных ограничений, – это невероятно. То, что обе семьи смогли присутствовать, – это тоже невероятно.

Мы отлично провели время. Сейчас же мы тут, в Токио. Мы должны подготовиться и, надеюсь, сможем хорошо сыграть. Теперь нужно сфокусироваться на теннисе, на Олимпиаде.

Мы привыкли много выступать в течение года, так что нет времени на отдых. Медовый месяц у нас запланирован на ноябрь", – сказала Свитолина пресс-службе ITF.

Ранее Фокус рассказывал, что лучшая теннисистка Украины сменила фамилию в соцсетях.

Напомним, что главная теннисная надежда Украины Элина Свитолина вышла замуж за французского теннисиста Монфиса.

Пара сообщила о начале отношений в 2019 году. Несколько месяцев назад Монфис сделал Элине Свитолиной предложение, на которое та ответила согласием. Эксперты считают, что кольцо, которое спортсмен подарил своей возлюбленной, стоит около 700 тысяч евро.

Украину на Олимпиаде-2020 в теннисе представят четыре спортсменки – Элина Свитолина (одиночный и парные разряды), Даяна Ястремская (одиночные и парные разряды), а также сестры Людмила и Надежда Киченок (парный разряд).

Первая ракетка Украины Элина Свитолина поделилась ожиданиями от выступлений на Олимпиаде в Токио.

"Не важно, это Кубок Билли Джин Кинг или Олимпиада. Это всегда дает дополнительную мотивацию упорно бороться и играть лучше. Олимпиада — всегда важный для меня турнир, и я невероятно горжусь, что представляю Украину. В олимпийский год я с нетерпением жду Игры и стараюсь подготовиться как можно лучше. Для меня играть за страну – особое чувство", — сказала Свитолина официальному сайту ITF.