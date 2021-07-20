"Фокус — на Олімпіаді": Світоліна розповіла, коли пройде медовий місяць

Перша ракетка України запевнила, що всі думки пов'язані з виступом на Олімпіаді, де вона хоче виграти медаль.

Українська тенісистка Еліна Світоліна поділилася очікуваннями від початку Олімпіади і назвала дату свого медового місяця.

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"Так багато зворушливих подій у моєму житті. Те, що вдалося зіграти весілля в умовах ковідних обмежень, — це неймовірно. Те, що обидві родини змогли бути присутніми, — це теж неймовірно.

Ми дуже добре провели час. Зараз же ми тут, у Токіо. Ми повинні підготуватися і, сподіваюся, зможемо добре зіграти. Тепер потрібно сфокусуватися на тенісі, на Олімпіаді.

Ми звикли багато виступати протягом року, тому немає часу на відпочинок. Медовий місяць у нас запланований на листопад", — сказала Світоліна пресслужбі ITF.

Раніше Фокус розповідав, що найкраща тенісистка України змінила прізвище в соцмережах.

Нагадаємо, що головна тенісна надія України Еліна Світоліна вийшла заміж за французького тенісиста Монфіса.

Пара повідомила про початок відносин у 2019 році. Кілька місяців тому Монфіс зробив Еліні Світоліній пропозицію, на яку та відповіла згодою. Експерти вважають, що каблучка, яку спортсмен подарував своїй коханій, коштує близько 700 тисяч євро.

Україну на Олімпіаді-2020 на тенісі представлять чотири спортсменки — Еліна Світоліна (одиночний і парні розряди), Даяна Ястремська (одиночні та парні розряди), а також сестри Людмила і Надія Кіченок (парний розряд).

Перша ракетка України Еліна Світоліна поділилася очікуваннями від виступів на Олімпіаді в Токіо.

"Не важливо, це Кубок Біллі Джин Кінг чи Олімпіада. Це завжди дає додаткову мотивацію наполегливо боротися і грати краще. Олімпіада — завжди важливий для мене турнір, і я неймовірно пишаюся, що представляю Україну. В олімпійський рік я з нетерпінням чекаю на Ігри та намагаюся підготуватися якнайкраще. Для мене грати за країну — особливе почуття", — сказала Світоліна офіційному сайту ITF.