Летняя Олимпиада-2032 пройдет в австралийском Брисбене

Такое решение принято по итогам голосования на сессии Международного олимпийского комитета в Токио

Летняя Олимпиада-2032 пройдет в австралийском городе Брисбен. Таким образом Австралия станет "хозяйкой" Олимпиады в третий раз. Об этом пишет АВС.

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В 1956 году Игры прошли в Мельбурне, а в 2000 — в Сиднее.

[ + – ] Жители Брисбена на улицах города отмечают события Фото: ABC News

На проведение Игр также претендовали город Доха в Катаре, венгерский Будапешт, китайские города Чэнду и Чунцин, немецкий регион Рейн-Рур, а также южнокорейский Сеул и северокорейский Пхеньян.

Ради Олимпиады в Брисбене расширят стадион "Габба", а соревнования с 23 июля по 8 августа будут проходить на 30 площадках в штате Квинсленд.

Местные власти считают, что это поможет экономическому развитию региона, а Олимпийские деревни построят в самом Брисбене, обновив и реконструировав набережную, а также в пригороде на так называемом Золотом побережье. Всего в деревнях планируют разместить 14 тысяч спортсменов.

Напомним, в 2024 году Летняя Олимпиада пройдет в Париже, Франция, а в 2028 — в Лос-Анджелесе, США.