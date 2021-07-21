Літня Олімпіада-2032 пройде в австралійському Брісбені

Таке рішення ухвалене за підсумками голосування на сесії Міжнародного олімпійського комітету в Токіо

Літня Олімпіада-2032 пройде в австралійському місті Брісбен. Так Австралія стане "господаркою" Олімпіади втретє. Про це пише АВС.

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У 1956 році Ігри пройшли в Мельбурні, а в 2000 — в Сіднеї.

[ + – ] Жителі Брісбена на вулицях міста святкують події Фото: climate

На проведення Ігор також претендували місто Доха в Катарі, угорський Будапешт, китайські міста Ченду та Чунцин, німецький регіон Рейн-Рур, а також південнокорейський Сеул і північнокорейський Пхеньян.

Заради Олімпіади в Брісбені розширять стадіон "Габба", а змагання з 23 липня по 8 серпня будуть проходити на 30 майданчиках у штаті Квінсленд.

Місцева влада вважає, що це допоможе економічному розвитку регіону, а Олімпійські селища побудують власне в Брісбені, оновивши і реконструювавши набережну, а також у передмісті на так званому Золотому узбережжі. Усього в селах планують розмістити 14 тисяч спортсменів.

Нагадаємо, в 2024 році Літня Олімпіада пройде в Парижі, Франція, а в 2028 — в Лос-Анджелесі, США.