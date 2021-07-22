Антисекс кровать на месте: Свитолина показала свою комнату на Олимпиаде в Токио (фото)

Украинка показала условия, в которых будет жить на Олимпиаде в Токио — они лучше, чем было в Рио-Де-Жанейро

Первая теннисистка Украины Элина Свитолина показала, как выглядит ее номер в олимпийской деревне.

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Украинский бизнесмен Юрий Сапронов, который ранее был спонсором украинской теннисистки, показал фотографии и рассказал об условиях, в которых живет Элина в Токио.

"Первая ракетка Украины Элина Свитолина, ох, то есть Элина Монфис, в Олимпийской деревне. Вот так выглядит её комната.

Кровать картонная, из переработанного материала. В комнате две кровати, два шкафчика, большой стол, маленькая ванная комната, балкон, кондиционер (на улице +35), высокая влажность", — написал Сапронов в Facebook.

Также Сапронов рассказал, как коронавирусные органичения отразились на жизни в олимпийской деревне.

"Тесты на коронавирус каждый день, ходит в Олимпийской деревне нужно в маске, даже на беговой дорожке нужно быть в маске.

Питание разнообразное и отличное. В столовой пластиковые ограждения , и для каждого получается полукабинка. В целом условия намного лучше ,чем в Рио", — сказал Сапронов.

Ранее Фокус рассказывал, что лучшая теннисистка Украины сменила фамилию в соцсетях.

Напомним, что главная теннисная надежда Украины Элина Свитолина вышла замуж за французского теннисиста Монфиса.

Пара сообщила о начале отношений в 2019 году. Несколько месяцев назад Монфис сделал Элине Свитолиной предложение, на которое та ответила согласием. Эксперты считают, что кольцо, которое спортсмен подарил своей возлюбленной, стоит около 700 тысяч евро.

Украину на Олимпиаде-2020 в теннисе представят четыре спортсменки – Элина Свитолина (одиночный и парные разряды), Даяна Ястремская (одиночные и парные разряды), а также сестры Людмила и Надежда Киченок (парный разряд).