Антисекс ліжко на місці: Світоліна показала свою кімнату на Олімпіаді в Токіо (фото)

Українка показала умови, у яких житиме на Олімпіаді в Токіо — вони кращі, ніж були в Ріо-Де-Жанейро

Перша тенісистка України Еліна Світоліна показала, який вигляд має її номер в олімпійському селі.

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Український бізнесмен Юрій Сапронов, який раніше був спонсором української тенісистки, показав фотографії та розповів про умови, у яких живе Еліна в Токіо.

"Перша ракетка України Еліна Світоліна, ох, тобто Еліна Монфіс, в Олімпійському селищі. Ось такий вигляд має її кімната.

Ліжко картонне, із переробленого матеріалу. У кімнаті два ліжка, дві шафки, великий стіл, маленька ванна кімната, балкон, кондиціонер (на вулиці +35), висока вологість", — написав Сапронов у Facebook.

Також Сапронов розповів, як коронавірусні обмеження відбилися на житті в олімпійському селі.

"Тести на коронавірус кожен день, ходити в Олімпійському селищі потрібно в масці, навіть на біговій доріжці потрібно бути в масці.

Харчування різноманітне та відмінне. У їдальні пластикові огорожі, і для кожного виходить напівкабінка. У цілому умови набагато кращі, ніж у Ріо", — сказав Сапронов.

Раніше Фокус розповідав, що найкраща тенісистка України змінила прізвище в соцмережах.

Нагадаємо, що головна тенісна надія України Еліна Світоліна вийшла заміж за французького тенісиста Монфіса.

Пара повідомила про початок стосунків у 2019 році. Кілька місяців тому Монфіс зробив Еліні Світоліній пропозицію, на яку та відповіла згодою. Експерти вважають, що обручка, яку спортсмен подарував своїй коханій, коштує близько 700 тисяч євро.

Україну на Олімпіаді-2020 у тенісі представлять чотири спортсменки — Еліна Світоліна (одиночний і парні розряди), Даяна Ястремська (одиночні та парні розряди), а також сестри Людмила та Надія Кіченок (парний розряд).