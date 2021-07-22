Первый суперматч на футбольной Олимпиаде: Бразилия забила Германии 4 мяча

На Олимпийских играх в Токио состоялся первый матч между сборными-грандами современного футбола.

Олимпийская сборная Бразилии начала выступления на Олимпиаде в Токио с победы над сборной Германии (4:2).

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Бразильский нападающий Ришарлисон устроил феерию на поле, отличившись хет-триком уже в первом тайме матча: бразилец забил уже на 7-й минуте, а потом забил еще дважды в середине первого тайма.

Любопытно, что сборная Бразилии могла забить еще один гол к перерыву, но Матеус Кунья не сумел реализовать пенальти — удар сумел парировать вратарь немцев Флориан Мюллер.

Во втором тайме сборная Германии собралась с мыслями и сумела вернуть интригу в матче — на 57-й минуте Надим Амири сократил счет в матче. Правда, уже через шесть минут сборную Германии ждало уже другое потрясение – вторую желтую карточку получил капитан команды Максимилиан Арнольд и немцы остались в меньшинстве.

Несмотря на неудачно складывающийся матч, немцы сумели в меньшинстве сократить счет еще — постарался Рагнар Ахе. Правда, в дополнительное время Бразилия все-таки сумела забить еще один мяч усилиями Паулиньо.

Таким образом, сборная Бразилии возглавила группу. В другом матче группы Кот-д’Ивуар победил Саудовскую Аравию (2:1).

В следующем туре 25 июля Бразилия сыграет против Кот-д’Ивуара, а Германия встретится с Саудовской Аравией.

Олимпиада-2020. Группа D. Первый тур

Бразилия — Германия — 4:2 (3:0)

Голы: Ришарлисон, 7, 22, 30, Паулиньо, 90+4 — Амири, 57, Ахе, 83

Удаление: Арнольд, 63 (Г)

Незабитый пенальти: Кунья, 45+1 (вратарь)

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