Перший суперматч на футбольній Олімпіаді: Бразилія забила Німеччини 4 м'ячі

На Олімпійських іграх у Токіо відбувся перший матч між збірними-грандами сучасного футболу.

Олімпійська збірна Бразилії почала виступи на Олімпіаді в Токіо з перемоги над збірною Німеччини (4:2).

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Бразильський нападник Рішарлісон влаштував феєрію на полі, відзначившись хет-триком вже в першому таймі матчу: бразилець забив вже на 7-й хвилині, а потім забив ще двічі в середині першого тайму.

Цікаво, що збірна Бразилії могла забити ще один гол до перерви, але Матеус Кунья не зумів реалізувати пенальті — удар зумів парирувати воротар німців Флоріан Мюллер.

У другому таймі збірна Німеччини зібралася з думками і зуміла повернути інтригу в матчі — на 57-й хвилині Надім Амірі скоротив рахунок у матчі. Щоправда, вже через шість хвилин збірну Німеччини чекало вже інше потрясіння — другу жовту картку отримав капітан команди Максиміліан Арнольд і німці залишилися в меншості.

Незважаючи на невдалий матч, німці зуміли в меншості скоротити рахунок ще — постарався Рагнар Ахе. Щоправда, в додатковий час Бразилія все-таки зуміла забити ще один мʼяч зусиллями Паулінью.

Так, збірна Бразилії очолила групу. В іншому матчі групи Кот-дʼІвуар переміг Саудівську Аравію (2:1).

У наступному турі 25 липня Бразилія зіграє проти Кот-дʼІвуару, а Німеччина зустрінеться із Саудівською Аравією.

Олімпіади-2020. Група D. Перший тур

Бразилія — Німеччина — 4:2 (3:0)

Голи: Рішарлісон, 7, 22, 30, Паулінью, 90 + 4 — Амірі, 57, Ахе, 83

Вилучення: Арнольд, 63 (Г)

Незабитий пенальті: Кунья, 45 + 1 (воротар)

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