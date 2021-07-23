Украинские дзюдоисты узнали своих соперников на Олимпиаде в Токио

Дарья Белодед может начать Олимпийские игры против оппонентки, которой проигрывала в этом году.

Стали известны результаты жеребьевки турнира по дзюдо на Олимпиаде в Токио.

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Украина в дзюдо будет представлена семью спортсменами. Двое из них начнут свой турнир сразу с 1/8 финала – это Дарья Белодед и Яков Хаммо.

Анастасия Турчин, Елизавета Каланина, Артем Лесюк, Георгий Зантарая и Кеджау Ньябали — с 1/16.

Отметим, что для одной из главных претенденток на золото украинки Дарья Белодед Олимпийские игры станут первыми в карьере. Ее старт на турнире запланирован на 24 июля.

Украинка в первой схватке сойдется с победительницей пары Ширин Букле из Франции, которой она проигрывала в Тель-Авиве, или Милицей Николич из Сербии, которую Дарья дважды обыгрывала.

25 июля за медаль будет бороться Георгий Зантарая, его оппонентом станет действующий бронзовый призер чемпионата Европы испанец Альберто Мартина.

30 июля начнет свой путь на Олимпиаде Яков Хаммо. Украинец встретится с победителем пары Али Омар – Владут Симонеску.

Отметим, что Яков Хаммо — двукратный бронзовый призер чемпионата мира. На прошлых Олимпийских играх в Рио украинец выбыл во втором круге.

Олимпиада в Токио. Дзюдо, результаты

До 48 кг (24 июля): Дарья Белодед — Ширин Букле (Франция) / Милица Николич (Сербия)

До 78 кг (29 июля) Анастасия Турчин — Ванесса Чалая (Эквадор)

Свыше 78 кг (30 июля): Елизавета Каланина — Соня Рассел (Алжир)

Мужчины

До 60 кг (24 июля): Артем Лесюк — Хосе Рамос (Гватемала)

До 66 кг (25 июля) Георгий Зантарая — Альберто Гайтеро Мартин (Испания)

До 90 кг (28 июля): Кеджау Ньябали — Роберта Флорентино (Доминиканская Республика)

Более 100 кг (30 июля): Яков Хаммо — Али Омар (Ливия) / Владут Симонеску (Румыния)