Українські дзюдоїсти дізналися своїх суперників на Олімпіаді в Токіо

Дарина Білодід може почати Олімпійські ігри проти опонентки, якій програвала цьогоріч.

Стали відомі результати жеребкування турніру з дзюдо на Олімпіаді в Токіо.

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Україна в дзюдо буде представлена сімома спортсменами. Двоє з них почнуть свій турнір відразу з 1/8 фіналу — це Дарина Білодід і Яків Хамм.

Анастасія Турчин, Єлизавета Каланіна, Артем Лесюк, Георгій Зантарая та Кеджау Ньябалі — з 1/16.

Зазначимо, що для однієї з головних претенденток на золото українки Дар'ї Білодід Олімпійські ігри стануть першими в кар'єрі. Її старт на турнірі запланований на 24 липня.

Українка в першій сутичці зійдеться з переможницею пари Ширін Буклі з Франції, якій вона програвала в Тель-Авіві, або Міліцією Ніколіч із Сербії, яку Дарина двічі перемагала.

25 липня за медаль боротиметься Георгій Зантарая, його опонентом стане чинний бронзовий призер чемпіонату Європи іспанець Альберто Мартіна.

30 липня почне свій шлях на Олімпіаді Яків Хамм. Українець зустрінеться з переможцем пари Алі Омар — Владут Сімонеску.

Зазначимо, що Яків Хамм — дворазовий бронзовий призер чемпіонату світу. На минулих Олімпійських іграх у Ріо українець вибув у другому колі.

Олімпіада в Токіо. Дзюдо, результати

До 48 кг (24 липня): Дарина Білодід — Ширін Буклі (Франція) / Міліца Ніколіч (Сербія)

До 78 кг (29 липня) Анастасія Турчин — Ванесса Чала (Еквадор)

Понад 78 кг (30 липня): Єлизавета Каланіна — Соня Рассел (Алжир)

Чоловіки

До 60 кг (24 липня): Артем Лесюк — Хосе Рамос (Гватемала)

До 66 кг (25 липня) Георгій Зантарая — Альберто Гайтеро Мартін (Іспанія)

До 90 кг (28 липня): Кеджау Ньябалі — Роберта Флорентіно (Домініканська Республіка)

Понад 100 кг (30 липня): Яків Хамм — Алі Омар (Лівія) / Владут Сімонеску (Румунія)