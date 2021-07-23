Пустой стадион, короткое представление. 7 фактов о церемонии открытия Олимпиады в Токио

Странный порядок выхода участников, борьба за равенство полов и безликая Россия — все о церемонии открытия Олимпиады в Токио.

23 июля в Токио состоялась официальная церемония открытия летних Олимпийских игр. Украина на этих соревнованиях представлена 157 спортсменами в 25 видах спорта.

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Фокус собрал самые важные факты с церемонии открытия Олимпиады в Токио

Старт Олимпиады и пустой стадион

В виду того, что в Токио в последние недели ухудшилась ситуация с пандемией коронавируса, на церемонию открытия Олимпиады пустили очень ограниченное количество зрителей. При вместимости стадиона в 68 тысяч человек на трибунах разрешили находиться только 950 зрителям. В их число вошли официальные лица, включенные в состав делегаций, и представители медиа.

[ + – ] Впервые в истории открытие Олимпиады прошло без зрителей Фото: olympics.com

Нестандартный порядок выхода спортсменов

Парад атлетов в этом году проходил нестандартно: в соответствии с японским алфавитом и названием стран. Так, после команды Греции (страны, где родились Олимпийские игры) и сборной беженцев, которая будет выступать под аббревиатурой, на парад вышли сборные тех стран, названия которых начинаются на гласные буквы японского алфавита: Исландия, Ирландия, а после них – Азербайджан, Афганистан и другие страны на "А". Далее по японскому порядку гласных букв: /a/, /i/, /u/, /e/, /o/, и только затем — по согласным.

Флаг несли в четыре руки: "Быстрее, выше, сильнее – вместе"

Учитывая новый слоган Олимпиады "Быстрее, выше, сильнее – вместе", принятый 21 июля, на параде атлетов каждую страну представляли два флагоносца: мужчина и женщина. В украинской сборной такая честь выпала Елене Костевич, выступающей в пулевой стрельбе, и шпажисту Богдану Никишину. Украина на Олимпиаде представлена 157 спортсменами в 25 видах спорта (и в 30 дисциплинах суммарно).

А вот команда Аргентины этого принципа решила не придерживаться, поручив миссию спортсмену-мужчине.

[ + – ] Сборная Украины на церемонии открытия Олимпиады-2020 Фото: Getty Images

Сборная беженцев

[ + – ] Сборная Беженцев на Олимпиаде-2020 Фото: olympics.com

Вторыми после Греции на парад атлетов вышли представители сборной МОК, де-факто — спортсменов-беженцев, которые получили стипендии главного олимпийского органа для выступления на Олимпиаде-2020. Команду представят 29 атлетов из 13 стран в 12 видах спорта. Эти спортсмены были вынуждены покинуть свои страны, спасаясь от насилия и преследований.

Колоритный флагоносец

У сборной Тонга на церемонии открытия Олимпийских игр был необычный флагоносец. Делегация островитян была немногочисленной: всего шесть спортсменов на параде. Но есть команды и еще меньше: например, Сомали, которая на Олимпиаде представлена лишь двумя спортсменами.

Безликая Россия

Российская сборная на Олимпиаде в Токио будет выступать под нейтральным флагом и под именем ОКР — что расшифровывается, как олимпийская команда из России.

На параде атлетов спортсмены из Российской Федерации прошли без опознавательных знаков. Также во время Олимпийских игр не будет звучать Гимн России, запрещено и использование национальной символики. Это следствие допингового скандала — россияне по-прежнему находятся под санкциями WADA за применение спортсменами запрещенных препаратов и вмешательство государственных органов.

[ + – ] Сборная России на открытии Олимпийских игр в Токио Фото: Скриншот

Стадион за $1,5 млрд

Стадион, на котором состоялась церемония открытия Олимпиады-2020 был открыт в 2019 году. Его стоимость — 1,5 миллиарда долларов. Организаторы самого грандиозного спортивного события в мире не экономят: ранее в японских СМИ появлялась цифра общего бюджета Олимпиады: 117 миллионов долларов США. Деньги, видимо, потрачены не зря: церемония открытия получилась достаточно яркой.