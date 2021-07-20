Теперь и "вместе": МОК впервые изменил девиз Олимпийских игр

Первый слоган "Быстрее, выше, сильнее" просуществовал 127 лет. Инициатива внести в него изменения исходила от президента МОК

Международный олимпийский комитет (МОК) одобрил изменение олимпийского девиза. Решение принято на проходящей сейчас в Токио сессии МОК

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Теперь олимпийский девиз будет звучать "Быстрее, выше, сильнее – вместе" (на латыни: citius, altius, fortius – communis, а на английском: faster, higher, stronger – together).

Изменить девиз предложил глава МОК Томас Бах.

[ + – ] Конгресс МОК в Токио

Девиз был утвержден первым олимпийским конгрессом в 1894 году сначала в виде "citius, fortius, altius". Через несколько лет порядок слов изменился, и девиз оставался неизменным до 20 июля 2021 года. Латинское слово "fortius" означает не только физическую силу, но и моральную, духовную.

Фраза из этих трех слов впервые была сказана французским священником Анри Дидоном на открытии спортивных соревнований в его колледже. Эти слова понравились его другу Пьеру де Кубертену, основателю современных Олимпийских игр. Он посчитал, что именно они отражают цель атлетов всего мира.

Летние Олимпийские игры в Токио состоятся с 23 июля по 8 августа. Украина на Играх будет представлена 158 спортсменами, которые выступят в 30 дисциплинах.

Одна из представительниц Украины на Олимпийских играх в Токио Марина Бех-Романчук рассказала Фокусу о подготовке к соревнованиям, сложных карьерных периодах и страшных условиях проживания на предыдущей Олимпиаде в Рио-Де-Жанейро.

Напомним, проведение соревнований по гребле оказалось под угрозой: устрицы атаковали водный стадион в Токио. Экстренный внеплановый ремонт обошелся организаторам Олимпиады в 1,28 млн долларов.

Чтобы уменьшить сексуальные контакты между спортсменами в Олимпийской деревне кровати сделали из хрупкого материала. На случай, если план провалится — выдали 160 тыс. презервативов.