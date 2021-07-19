"Устричная чума" угрожает в Токио олимпийским соревнованиям по гребле

Экстренный внеплановый ремонт водной трассы обошелся организаторам Олимпиады в 1,28 млн долларов.

Водный стадион Sea Forest Waterway ("Морской лес") в Токийском заливе, на котором будут проходить соревнования по гребле в рамках Олимпиады-2020, был оборудован с опережением графика.

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Но единственное, на что никто не рассчитывал, – это устрицы, пишет BBC.

Масса этих моллюсков прикрепились к тросам, которые удерживают поплавки, предназначенные для разграничения дорожек стадиона и обозначения его других участков.

Устрицы были обнаружены, когда чиновники стали выяснять, почему поплавки начали тонуть.

Решение проблемы оказалось очень трудоемкой задачей. Длина акватории стадиона составляет 5,6 км. Поплавки и тросы приходилось либо вытаскивать на берег и ремонтировать, либо очищать на месте группами водолазов. Всего собрали 14 тонн устриц.

И это оказались не просто моллюски. Специалисты сказали, что это устрицы магаки, которые очень популярны зимой в Японии.

Но моллюсков, которых сейчас достали из воды, нельзя употреблять в пищу, так как не было проверки воды не безопасность.

Sea Forest – единственный подобный водный стадион в Японии. После Олимпиады его планируют использовать для проведения других соревнований. Но нужно будет принять меры для неповторения нашествия устриц, которое сейчас было названо "Устричной чумой".

Соревнования по гребле в Токио пройдут со 2 по 7 августа. Будут разыграны 12 комплектов медалей.

На стадионе есть 8 дорожек шириной по 12,5 м и длиной до 2335 м. Глубина – около 6 м

Временные трибуны рассчитаны на 16 тыс. зрителей, но из-за пандемии на них допустят не более 2 тыс. зрителей (все они местные).

Напомним, чтобы сократить контакты между спортсменами в Олимпийской деревне кровати сделали из хрупкого материала. На случай, если план провалится — выдали 160 тыс. презервативов.

В олимпийской деревне Олимпиады-2020 выявлен первый случай коронавируса. Положительный тест на коронавирус сдал участник одной из сборных, однако национальность и другие личные данные не разглашаются.