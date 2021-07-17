В олимпийской деревне в Токио зафиксирован первый случай коронавируса

Положительный тест на коронавирус сдал участник одной из сборных.

В олимпийской деревне Олимпиады-2020 выявлен первый случай заражения коронавируса.

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Положительный тест на коронавирус сдал участник одной из сборных, однако национальность и другие личные данные не разглашаются. Исполнительный директор оргкомитета Олимпиады-2020 Тосиро Муто подтвердил информацию о заболевании спортсмена. Однако по данным телеканала NHK, заболел не спортсмен, а человек, который относится к сопровождающим лицам.

До этого случаи коронавируса уже были зафиксированы в делегациях Израиля, Уганды, Сербии, Нигерии и России, но все они были обнаружены или в аэропорту, или в местах предварительного размещения сборных.

Ранее Фокус сообщал, что спортсмен из Уганды пропал без вести на Олимпиаде в Токио. До этого у двух угандийских спортсменов, прибывших в Японию для участия в Олимпийских играх одними из первых, был обнаружен коронавирус.

Украинская бронзовая призерка ЧЕ по борьбе Алина Грушина-Акобия не выступит на Олимпиаде из-за травмы. Другую украинскую спортсменку Викторию Ус отправили на самоизоляцию — из-за этого ей пришлось прервать тренировочный процесс перед соревнованиями.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии соревнования перенесли на год, теперь они пройдут с 23 июля по 8 августа.

С 12 июля из-за ухудшения эпидемической ситуации в Токио снова вступил в силу режим чрезвычайной ситуации.