В олімпійському селі в Токіо зафіксовано перший випадок коронавируса

Позитивний тест на коронавірус здав учасник однієї зі збірних.

В олімпійському селі Олімпіади-2020 виявлено перший випадок зараження коронавірусом.

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Позитивний тест на коронавірус здав учасник однієї зі збірних, проте національність та інші особисті дані не розголошуються. Виконавчий директор оргкомітету Олімпіади-2020 Тосиро Муто підтвердив інформацію про захворювання спортсмена. Однак за даними телеканалу NHK, захворів не спортсмен, а людина, яка відноситься до супроводжуючих осіб.

До цього випадки коронавируса вже були зафіксовані в делегаціях Ізраїлю, Уганди, Сербії, Нігерії та Росії, але всі вони були виявлені або в аеропорту, або в місцях попереднього розміщення збірних.

Раніше Фокус повідомляв, що спортсмен з Уганди пропав безвісти на Олімпіаді в Токіо. До цього у двох угандійських спортсменів, які прибули в Японію для участі в Олімпійських іграх одними з перших, був виявлений коронавірус.

Українська бронзова призерка ЧЄ з боротьби не виступить на Олімпіаді через травми. Іншу українську спортсменку відправили на самоізоляцію — через що їй довелося перервати тренувальний процес перед змаганнями.

Олімпіада в Токіо повинна була пройти з 24 липня по 9 серпня 2020 року, але через пандемію змагання перенесли на рік, тепер вони відбудуться з 23 липня по 8 серпня.

З 12 липня через погіршення епідемічної ситуації в Токіо знову вступив в силу режим надзвичайної ситуації.