Спортсмен из Уганды пропал без вести на Олимпиаде в Токио

20-летний спортсмен из Уганды тренировался в Осаке, где находится делегация Уганды.

Спортсмен из Уганды пропал без вести в Японии перед началом Олимпиады, сообщает The Japan Times.

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20-летний спортсмен из Уганды тренировался в Осаке, где находится делегация Уганды. Где сейчас находится пропавший спортсмен — неизвестно.

Ранее у двух спортсменов Уганды, прибывшей в Японию для участия в Олимпийских играх одной из первых сборных, был обнаружен коронавирус.

Ранее Фокус сообщал, что украинская бронзовая призерка ЧЕ по борьбе не выступит на Олимпиаде из-за травмы. Мы рассказывали, что украинскую спортсменку отправили на самоизоляцию на Олимпиаде в Токио.

Спортсменка не может заниматься, находясь в самоизоляции, что делает невозможным продолжать тренировочный процесс перед стартом соревнований.

"Выходные и изоляция вместо тренировок. 12 июля получили сообщение, что на рейсе Стамбул – Токио, на котором мы прилетели 6 июля, в некоторых пассажиров, которые сидели где-то недалеко от нас (уже известно где) обнаружили положительные тесты на ковид.

Нас сразу добавили в список близких контактов с ковид-положительными людьми, и теперь, несмотря на то, что каждое утро сдаем негативные тесты, и то, что мы вакцинированы – мы не имеем права выходить из комнаты до следующих указаний", — написала Ус в Facebook.

Ранее Фокус сообщал, что двух российских пловцов отстранили за допинг накануне Олимпиады. Также Фокус рассказывал, что Олимпиада-2020 в Токио пройдет без зрителей.

Напомним, Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. Соревнования по женской борьбе в Токио стартуют 1 августа.