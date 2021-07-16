Спортсмен з Уганди зник безвісти на Олімпіаді в Токіо

20-річний спортсмен з Уганди тренувався в Осаці, де перебуває делегація Уганди.

Спортсмен з Уганди зник безвісти в Японії перед початком Олімпіади, повідомляє The Japan Times.

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20-річний спортсмен з Уганди тренувався в Осаці, де перебуває делегація Уганди. Де зараз знаходиться зниклий спортсмен — невідомо.

Раніше у двох спортсменів Уганди, що прибули до Японії для участі в Олімпійських іграх однією з перших збірних, виявили коронавірус.

Раніше Фокус повідомляв, що українська бронзова призерка ЧЄ з боротьби не виступить на Олімпіаді через травму. Ми розповідали, що українську спортсменку відправили на самоізоляцію на Олімпіаді в Токіо.

Спортсменка не може займатися, перебуваючи на самоізоляції, що унеможливлює продовжувати тренувальний процес перед стартом змагань.

"Вихідні та ізоляція замість тренувань. 12 липня отримали повідомлення, що на рейсі Стамбул — Токіо, на якому ми прилетіли 6 липня, в деяких пасажирів, які сиділи десь недалеко від нас (вже відомо де) виявили позитивні тести на ковід.

Нас відразу додали в список близьких контактів з ковід-позитивними людьми, і тепер, незважаючи на те, що кожного ранку здаємо негативні тести, і те, що ми вакциновані — ми не маємо права виходити з кімнати до наступних вказівок", — написала Ус у Facebook.

Раніше Фокус повідомляв, що двох російських плавців відсторонили за допінг напередодні Олімпіади. Також Фокус розповідав, що Олімпіада-2020 у Токіо пройде без глядачів.

Нагадаємо, Олімпіада у Токіо пройде з 23 липня по 8 серпня. Змагання з жіночої боротьби в Токіо стартують 1 серпня.