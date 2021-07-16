Втрата перед Токіо: українська бронзова призерка ЧЄ з боротьби не виступить на Олімпіаді через травму

Олімпійська збірна України зазнає втрат перед стартом на Олімпіаді в Токіо.

Українка Аліна Грушина-Акобо, представниця України в жіночій боротьбі, не виступить на Олімпіаді-2020 в Токіо.

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Грушина-Акобо, яка виступає у ваговій категорії до 57 кг, отримала травму і не зможе виступити на турнірі, Олімпійська збірна України провела заміну.

На Олімпіаді замість Грушино]-Акобо виступить Тетяна Кіт.

Зазначимо, що Грушина-Акобо в квітні стала бронзовою призеркою чемпіонату Європи, в травні — чемпіонкою Європи U-23, і мала хороші шанси виграти медалі для України на Олімпіаді в Токіо.

Нагадаємо, Олімпіада в Токіо пройде з 23 липня по 8 серпня. Змагання з жіночої боротьби в Токіо стартують 1 серпня.

Раніше Фокус повідомляв, що українську спортсменку відправили на самоізоляцію на Олімпіаді в Токіо.

Спортсменка не може займатися, перебуваючи в самоізоляції, що унеможливлює продовжувати тренувальний процес перед стартом змагань.

"Вихідні й ізоляція замість тренувань. 12 липня отримали повідомлення, що на рейсі Стамбул — Токіо, на якому ми прилетіли 6 липня, в деяких пасажирів, які сиділи десь недалеко від нас (вже відомо де) виявили позитивні тести на ковід.

Нас відразу додали до списку близьких контактів із ковід-позитивними людьми, і тепер, незважаючи на те, що кожного ранку здаємо негативні тести, і те, що ми вакциновані — ми не маємо права виходити з кімнати до наступних вказівок", — написала Ус у Facebook.

Раніше Фокус повідомляв, що двох російських плавців відсторонили за допінг напередодні Олімпіади. Також Фокус повідомляв, що Олімпіада-2020 на Токіо пройде без глядачів.