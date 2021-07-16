Потеря перед Токио: украинская бронзовая призерка ЧЕ по борьбе не выступит на Олимпиаде из-за травмы

Олимпийская сборная Украины несет потери перед стартом на Олимпиаде в Токио.

Украинка Алина Грушина-Акобия, представительница Украины в женской борьбе, не выступит на Олимпиаде-2020 в Токио, сообщает Ассоциация спортивной борьбы Украины.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Грушина-Акобия, выступающая в весовой категории до 57 кг, получила травму и не сможет выступить на турнире, Олимпийская сборная Украины произвела замену.

На Олимпиаде вместо Грушиной-Акобии выступит Татьяна Кот.

Отметим, что Грушина-Акобия в апреле стала бронзовой призеркой чемпионата Европы, в мае – чемпионкой Европы U-23, и имела хорошие шансы выиграть медали для Украины на Олимпиаде в Токио.

Напомним, Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. Соревнования по женской борьбе в Токио стартуют 1 августа.

Ранее Фокус сообщал, что украинскую спортсменку отправили на самоизоляцию на Олимпиаде в Токио.

Спортсменка не может заниматься, находясь в самоизоляции, что делает невозможным продолжать тренировочный процесс перед стартом соревнований.

"Выходные и изоляция вместо тренировок. 12 июля получили сообщение, что на рейсе Стамбул – Токио, на котором мы прилетели 6 июля, в некоторых пассажиров, которые сидели где-то недалеко от нас (уже известно где) обнаружили положительные тесты на ковид.

Нас сразу добавили в список близких контактов с ковид-положительными людьми, и теперь, несмотря на то, что каждое утро сдаем негативные тесты, и то, что мы вакцинированы – мы не имеем права выходить из комнаты до следующих указаний", — написала Ус в Facebook.

Ранее Фокус сообщал, что двух российских пловцов отстранили за допинг накануне Олимпиады. Также Фокус сообщал, что Олимпиада-2020 в Токио пройдет без зрителей.