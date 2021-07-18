До 200 кг и никаких резких движений: спортсменам на Олимпиаде поставили антисекс-кровати

Чтобы сократить контакты между спортсменами во время пандемии кровати в Олимпийской деревне сделали из хрупкого материала. На случай, если план провалится — выдали 160 тыс. презервативов.

Для спортсменов, которые будут участвовать на Олимпийских играх в Токио, специально спроектировали кровати, на которых невозможно заниматься сексом, сообщает Sportbible.

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Фотографии кроватей опубликовал в Twitter серебряный призер Олимпийских игр 2016 года на дистанции 5000 метров американец Пол Челимо.

В олимпийской деревне у каждого спортсмена в комнате установлены кровати, которые рассчитаны только на одного человека, максимальный вес которого 200 килограммов, а также могут поломаться при резких движениях.

Отметим, что дизайн девайса утвердил Международный Олимпийский комитет, чтобы в условиях карантинных ограничений из-за пандемии коронавируса снизить вероятность ненужных форм физического контакта.

Любопытно, что спортсменам перед Олимпиадой выдали презервативы, однако не рекомендовали их использовать в олимпийской деревне, советуя отвезти их с собой домой и там заниматься сексуальным просвещением молодого поколения.

После окончания Олимпиады олимпийская деревня будет переформатирована на апартаменты.

Также спортсменам запрещается приобретать алкоголь и приносить его с собой в олимпийскую деревню. Любое нарушение регламента проведения Олимпийских игр будет наказываться дисквалификацией спортсменов.

[ + – ] Антисекс-кровати на Олимпиаде в Токио Фото: Sportbible [ + – ] Антисекс-кровати на Олимпиаде в Токио

Ранее Фокус сообщал, что спортсмен из Уганды пропал без вести на Олимпиаде в Токио. До этого у двух угандийских спортсменов, прибывших в Японию для участия в Олимпийских играх одними из первых, был обнаружен коронавирус.

17 июля стало известно, что в олимпийской деревне в Токио зафиксирован первый случай коронавируса. До этого случаи коронавируса уже были зафиксированы в делегациях Израиля, Уганды, Сербии, Нигерии и России, но все они были обнаружены или в аэропорту, или в местах предварительного размещения сборных.

Напомним, Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии соревнования перенесли на год, теперь они пройдут с 23 июля по 8 августа.

С 12 июля из-за ухудшения эпидемической ситуации в Токио снова вступил в силу режим чрезвычайной ситуации.