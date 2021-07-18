До 200 кг і ніяких різких рухів: спортсменам на Олімпіаді поставили антисекс-ліжка
Щоб скоротити контакти між спортсменами під час пандемії ліжка в Олімпійському селищі зробили з крихкого матеріалу. На випадок, якщо план провалиться — видали 160 тис. Презервативів.
Для спортсменів, які братимуть участь на Олімпійських іграх в Токіо, спеціально спроектували ліжка, на яких неможливо займатися сексом, повідомляє Sportbible.
Фотографії ліжок опублікував в Twitter срібний призер Олімпійських ігор 2016 року на дистанції 5000 метрів американець Пол Челімо.
В олімпійському селі у кожного спортсмена в кімнаті встановлені ліжка, які розраховані тільки на одну людину, максимальна вага якого 200 кілограмів, а також можуть поламатися при різких рухах.
Відзначимо, що дизайн девайса затвердив Міжнародний Олімпійський комітет, щоб в умовах карантинних обмежень через пандемію коронавируса знизити ймовірність непотрібних форм фізичного контакту.
Цікаво, що спортсменам перед Олімпіадою видали презервативи, проте не рекомендували їх використовувати в олімпійському селі, радячи відвезти їх з собою додому і там займатися сексуальною освітою молодого покоління.
Після закінчення Олімпіади олімпійське село буде переформатована на апартаменти.
Також спортсменам забороняється купувати алкоголь і приносити його з собою в олімпійське селище. Будь-яке порушення регламенту проведення Олімпійських ігор буде каратися дискваліфікацією спортсменів.
Раніше Фокус повідомляв, що спортсмен з Уганди пропав безвісти на Олімпіаді в Токіо. До цього у двох угандійських спортсменів, які прибули в Японію для участі в Олімпійських іграх одними з перших, був виявлений коронавірус.
17 липня стало відомо, що в олімпійському селі в Токіо зафіксовано перший випадок коронавируса. До цього випадки коронавируса вже були зафіксовані в делегаціях Ізраїлю, Уганди, Сербії, Нігерії та Росії, але всі вони були виявлені або в аеропорту, або в місцях попереднього розміщення збірних.
Нагадаємо, Олімпіада в Токіо повинна була пройти з 24 липня по 9 серпня 2020 року, але через пандемію змагання перенесли на рік, тепер вони пройдуть з 23 липня по 8 серпня.
З 12 липня через погіршення епідемічної ситуації в Токіо знову вступив в силу режим надзвичайної ситуації.