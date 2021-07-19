"Устрична чума" загрожує проведенню в Токіо олімпійських змагань з веслування
Екстрений позаплановий ремонт водної траси обійшовся організаторам Олімпіади в 1,28 млн доларів.
Водний стадіон Sea Forest Waterway ("Морський ліс") у Токійській затоці, на якому будуть проходити змагання з веслування в рамках Олімпіади-2020, був обладнаний з випередженням графіку.
Але єдине, на що ніхто не розраховував, — це устриці, пише BBC.
Маса цих молюсків прикріпилися до тросів, які утримують поплавки, призначені для розмежування доріжок стадіону і позначення його інших ділянок.
Устриці були виявлені, коли чиновники стали з'ясовувати, чому поплавки почали тонути.
Рішення проблеми виявилося дуже трудомістким завданням. Довжина акваторії стадіону становить 5,6 км. Поплавки і троси доводилося або витягувати на берег і ремонтувати, або очищати на місці групами водолазів. Усього зібрали 14 тонн устриць.
І це виявилися не просто молюски. Фахівці сказали, що це устриці магакі, які дуже популярні взимку в Японії.
Але молюсків, яких зараз дістали з води, не можна вживати в їжу, адже не було перевірки води не безпеку.
Sea Forest — єдиний подібний водний стадіон в Японії. Після Олімпіади його планують використовувати для проведення інших змагань. Але потрібно буде вжити заходів для неповторення навали устриць, яку було названо "устричною чумою".
Змагання з веслування в Токіо пройдуть з 2 по 7 серпня. Будуть розіграні 12 комплектів медалей.
На стадіоні є 8 доріжок завширшки по 12,5 м і завдовжки до 2335 м. Глибина — близько 6 м.
Тимчасові трибуни розраховані на 16 тис. глядачів, але через пандемію на них допустять не більше 2 тис. глядачів (усі вони місцеві).
Нагадаємо, щоб скоротити контакти між спортсменами в Олімпійському селищі ліжка зробили з крихкого матеріалу. На випадок, якщо план провалиться — видали 160 тис. презервативів.
В олімпійському селі Олімпіади-2020 виявлено перший випадок коронавірусу. Позитивний тест на коронавірус здав учасник однієї зі збірних, проте національність та інші особисті дані не розголошуються.