Тепер і "разом": МОК вперше змінив девіз Олімпійських ігор

Перший слоган "Швидше, вище, сильніше" проіснував 127 років. Ініціативу внести в нього зміни запропонував президент МОК

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) схвалив зміну олімпійського девізу. Рішення прийнято на сесії МОК, що відбувається зараз у Токіо.

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Тепер олімпійський девіз звучатиме "Швидше, вище, сильніше — разом" (на латині: citius, altius, fortius — communis, а англійською: faster, higher, stronger — together).

Змінити девіз запропонував глава МОК Томас Бах.

[ + – ] Конгрес МОК в Токіо

Девіз був затверджений першим олімпійським конгресом у 1894 році спочатку у вигляді "citius, fortius, altius". Через кілька років порядок слів змінився, і девіз залишався незмінним до 20 липня 2021 року. Латинське слово "fortius" означає не тільки фізичну силу, а й моральну, духовну.

Фраза з цих трьох слів вперше була сказана французьким священиком Анрі Дідоном на відкритті спортивних змагань у його коледжі. Ці слова сподобалися його другу Пʼєру де Кубертену, засновнику сучасних Олімпійських ігор. Він вирішив, що саме вони відображають мету атлетів усього світу.

Літні Олімпійські ігри в Токіо відбудуться з 23 липня по 8 серпня. Україна на Іграх буде представлена 158 спортсменами, які виступлять в 30 дисциплінах.

Одна з представниць України на Олімпійських іграх в Токіо Марина Бех-Романчук розповіла Фокусу про підготовку до змагань, складні карʼєрні періоди та страшні умови проживання на попередній Олімпіаді в Ріо-Де-Жанейро.

Нагадаємо, проведення змагань із веслування опинилося під загрозою: устриці атакували водний стадіон у Токіо. Екстрений позаплановий ремонт обійшовся організаторам Олімпіади в 1,28 млн доларів.

Щоб зменшити сексуальні контакти між спортсменами в Олімпійському селищі ліжка зробили з крихкого матеріалу. На випадок, якщо план провалиться, видали 160 тис. презервативів.