Порожній стадіон, коротке представлення. 7 фактів про церемонію відкриття Олімпіади в Токіо

Дивний порядок виходу учасників, боротьба за рівність статей і невиразна Росія — все про церемонію відкриття Олімпіади в Токіо.

23 липня в Токіо відбулася офіційна церемонія відкриття літніх Олімпійських ігор. Україна на цих змаганнях представлена 157 спортсменами в 25 видах спорту.

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Фокус зібрав найважливіші факти з церемонії відкриття Олімпіади в Токіо

Старт Олімпіади та порожній стадіон

Через те, що в Токіо останніми тижнями погіршилась ситуація з пандемією коронавірусу, на церемонію відкриття Олімпіади впустили дуже обмежену кількість глядачів. При місткості стадіону в 68 тисяч чоловік на трибунах дозволили перебувати тільки 950 глядачів. У їх число ввійшли офіційні особи, включені до складу делегацій, і представники медіа.

[ + – ] Вперше в історії відкриття Олімпіади минуло без глядачів Фото: olympics.com

Нестандартний порядок виходу спортсменів

Парад атлетів цього року проходив нестандартно: згідно з японським алфавітом і назвою країн. Наприклад, після команди Греції (країни, де народилися Олімпійські ігри) і збірної біженців, яка буде виступати під абревіатурою, на парад вийшли збірні тих країн, назви яких починаються на голосні літери японського алфавіту: Ісландія, Ірландія, а після них — Азербайджан, Афганістан і інші країни на "А". Далі по порядку японських голосних букв:/a /,/i /,/u /,/e /,/o /, і тільки потім — по прихолосних.

Прапор несли в чотири руки: "Швидше, вище, сильніше — разом"

З огляду на новий слоган Олімпіади "Швидше, вище, сильніше — разом", прийнятий 21 липня, на параді атлетів кожну країну представляли два флагоносці: чоловік і жінка. В українській збірній така честь випала Олені Костевич, яка виступає в кульовій стрільбі, і шпажисту Богдану Нікішину. Україна на Олімпіаді представлена 157 спортсменами у 25 видах спорту (і в 30 дисциплінах сумарно).

А ось команда Аргентини цього принципу вирішила не дотримуватися, доручивши місію спортсмену-чоловікові.

[ + – ] Збірна України на церемонії відкриття Олімпіади-2020 Фото: Getty Images

Збірна біженців

[ + – ] Збірна Біженців на Олімпіади-2020 Фото: olympics.com

Другими після Греції на парад атлетів вийшли представники збірної МОК, де-факто — спортсменів-біженців, які отримали стипендії головного олімпійського органу для виступу на Олімпіаді-2020. Команду представлять 29 атлетів із 13 країн у 12 видах спорту. Ці спортсмени були змушені покинути свої країни, рятуючись від насильства та переслідувань.

Колоритний прапороносець

У збірної Тонга на церемонії відкриття Олімпійських ігор був незвичайний прапороносець. Делегація острівʼян була нечисленною: всього шестеро спортсменів на параді. Але є команди ще менші: наприклад, Сомалі, яка на Олімпіаді представлена лише двома спортсменами.

Безлика Росія

Російська збірна на Олімпіаді в Токіо буде виступати під нейтральним прапором і під імʼям ОКР — що розшифровується, як олімпійська команда з Росії.

На параді атлетів спортсмени з Російської Федерації пройшли без розпізнавальних знаків. Також під час Олімпійських ігор не буде звучати гімн Росії, заборонено й використання національної символіки. Це наслідок допінгового скандалу — росіяни як і раніше перебувають під санкціями WADA за застосування спортсменами заборонених препаратів і втручання державних органів.

[ + – ] Збірна Росії на відкритті Олімпійських ігор у Токіо Фото: Скриншот

Стадіон за $ 1,5 млрд

Стадіон, на якому відбулася церемонія відкриття Олімпіади-2020, був відкритий у 2019 році. Його вартість — 1,5 мільярда доларів. Організатори найграндіознішої спортивної події в світі не економлять: раніше в японських ЗМІ зʼявлялася цифра загального бюджету Олімпіади: 117 мільйонів доларів США. Гроші, мабуть, витрачені не даремно: церемонія відкриття вийшла досить яскравою.