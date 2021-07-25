Олимпиада в Токио. Украинка в пулевой стрельбе заняла четвертое место

Елена Костевич еще в 2004 году завоевала золотую медаль в Афинах, но в Токио оказалась лишь в четверке лучших.

Украинская спортсменка Елена Костевич заняла четвертое место в стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 10 метров на Олимпийских играх в Токио, сообщает Униан.

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36-летняя спортсменка уже выигрывала золотую медаль на Олимпиаде в Афинах в 2004 году. Однако в этот раз удача обошла Елену стороной.

Костевич попала в восьмерку лучших стрелков, которые боролись за медали. Украинка в напряженной борьбе с китаянкой билась за бронзу, но в итоге заняла лишь четвертое место.

Первое место завоевала представительница команды ОКР Виталина Бацарашкина, серебро у Антоанеты Костадиновой из Болгарии, бронза у китаянки Цзян Рансинь.

Олимпиада-2020, женщины, пулевая стрельба из пистолета на 10 метров

1. Виталина Бацарашкина (ОКР) — 240,3 балла

2. Антоанета Костадинова (Болгария) — 239,3

3. Цзян Рансинь (Китай) — 218,0

4. Елена Костевич (Украина) — 197,6

На Олимпиаде в Токио Украину представляют 157 спортсменов. Они выступят в 29 видах спорта. За золотые медали на Олимпиаде украинские спортсмены получат 125 тысяч долларов, за серебряные — 80, за бронзовые — 55.

Напомним, что первую медаль Украине принесла дзюдоистка Дарья Белодед. Она выиграла бронзу.