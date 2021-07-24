Дарья Белодед принесла первую медаль Украины на Олимпиаде-2020!

20-летняя украинская спортсменка выиграла бронзовую медаль в соревнованиях по дзюдо

Украинская дзюдоистка Дарья Белодед выиграла первую медаль Украины на Олимпиаде в Токио.

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На пути к финалу украинка одолела сербку Милицу Николич в 1/8 финала, а в четвертьфинале справилась с португальской соперницей Катариной Костой. В полуфинале соперницей 20-летней спортсменки стала Фуна Тонаки. Основного времени, чтобы выявить победителя соперницам не хватило, а на Golden Score японка, несмотря на два предупреждения, смогла поймать Белодед на ошибке и провести прием с удержанием. Судьи зафиксировали победу японки иппоном.

В борьбе за третье место Дарья Белодед одержала победу над представительницей Израиля Широй Ришони. Украинка сумела провести прием и захватить соперницу, проведя удержание на последних секундах основного времени. Этого оказалось достаточно для победы, которая принесла Украине первую медаль на Олимпиаде в Токио!

Другой представитель Украины в дзюдо, Артем Лесюк, проиграл в четвертьфинале и получил право на утешительный поединок, который позволил бы побороться за бронзу. Но и в нем украинец не смог оказать сопротивление голландцу Торнике Чакадуа, проиграв со счетом 10:0.

Напомним, ранее из олимпийских соревнований выбыла украинская теннисистка Даяна Ястремская. Она проиграла и в одиночных соревнованиях, и в парных, где выступала вместе с Элиной Свитолиной.

Украину на Олимпийских играх представляют 157 спортсменов в 25 видах спорта. Ранее российский телеканал прервал трансляцию церемонии открытия Олимпийских игр в тот момент, когда на стадионе в Токио появилась олимпийская сборная Украины. Позже "Первый канал" объяснил, почему не был показан выход украинских спортсменов.

"Парад спортсменов длится порядка двух часов, для выполнения коммерческих обязательств его показ прерывается рекламой несколько раз", — сообщили РБК в пресс-службе "Первого канала".

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