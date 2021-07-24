Дар'я Білодід принесла першу медаль України на Олімпіади-2020!

20-річна українська спортсменка виграла бронзову медаль в змаганнях по дзюдо

Українська дзюдоїстка Дарʼя Білодід виграла першу медаль України на Олімпіаді в Токіо.

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На шляху до фіналу українка здолала сербку Міліцу Ніколіч в 1/8 фіналу, а в чвертьфіналі впоралася з португальської суперницею Катариною Костою. У півфіналі суперницею 20-річної спортсменки стала Фуна Тонако. Основного часу, щоб виявити переможця суперницям не вистачило, а на Golden Score японка, незважаючи на два попередження, змогла зловити Білодід на помилці і провести прийом з утриманням. Судді зафіксували перемогу японки іппоном.

У боротьбі за третє місце Дар'я Білодід здобула перемогу над представницею Ізраїлю Шірой Рішон. Українка зуміла захопити суперницю, провівши утримання на останніх секундах основного часу. Цього виявилося достатньо для перемоги, яка принесла Україні першу медаль на Олімпіаді в Токіо!

Інший представник України в дзюдо, Артем Лесюк, програв у чвертьфіналі і отримав право на втішний поєдинок, який дозволив би поборотися за бронзу. Але і в ньому українець не зміг чинити опір голландцеві Торніке Чакадуа, програвши з рахунком 10:0.

Нагадаємо, раніше з олімпійських змагань вибула українська тенісистка Даяна Ястремська. Вона програла і в одиночних змаганнях, і в парних, де виступала разом з Еліною Світоліной.

Україна на Олімпійських іграх представляють 157 спортсменів в 25 видах спорту. Раніше російський телеканал перервав трансляцію церемонії відкриття Олімпійських ігор в той момент, коли на стадіоні в Токіо з'явилася олімпійська збірна України. Пізніше "Перший канал" пояснив, чому не був показаний вихід українських спортсменів.

"Парад спортсменів триває близько двох годин, для виконання комерційних зобов'язань його показ переривається рекламою кілька разів", — повідомили РБК в прес-службі "Першого каналу".

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