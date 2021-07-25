Олімпіада в Токіо. Українка в кульовій стрільбі посіла четверте місце

Олена Костевич ще в 2004 році завоювала золоту медаль в Афінах, але в Токіо виявилася лише в четвірці кращих.

Українська спортсменка Олена Костевич посіла четверте місце у стрільбі з пневматичного пістолета з дистанції 10 метрів на Олімпійських іграх в Токіо, повідомляє Уніан.

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36-річна спортсменка вже вигравала золоту медаль на Олімпіаді в Афінах у 2004 році. Однак цього разу удача обійшла Олену стороною.

Костевич потрапила до вісімки найкращих стрільців, які боролися за медалі. Українка в напруженій боротьбі з китаянкою билася за бронзу, але в підсумку посіла лише четверте місце.

Перше місце завоювала представниця команди ОКР Віталіна Бацарашкіна, срібло у Антоанета Костадінової з Болгарії, бронза у китаянки Цзян Рансінь.

Олімпіада-2020 року, жінки, кульова стрільба з пістолета на 10 метрів

1. Віталіна Бацарашкіна (ОКР) — 240,3 бала

2. Антоанета Костадінова (Болгарія) — 239,3

3. Цзян Рансінь (Китай) — 218,0

4. Олена Костевич (Україна) — 197,6

На Олімпіаді в Токіо Україну представляють 157 спортсменів. Вони виступлять в 29 видах спорту. За золоті медалі на Олімпіаді українські спортсмени отримають 125 тисяч доларів, за срібні — 80, за бронзові — 55.

Нагадаємо, що першу медаль Україні принесла дзюдоїстка Дарина Білодід. Вона виграла бронзу.